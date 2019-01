Hranaté výkaly vombatů jsou zázrakem přírody

Vombat je symbolem Austrálie. Asi jste nevěděli, že nejslavnější australská hora Ayers Rock se vlastně jmenuje po tomto nudném vačnatci. V jazyce domorodců se hora nazývá Uluru – a to znamená vombat. Aborigincům prý tvarem tohoto tvora připomíná… Ayers Rock patří dnes domorodcům z kmene Amangu, původním obyvatelům Austrálie. Skála Ayers Rock je stará 550 milionů let a dnes se tyčí z rovinaté krajiny střední Austrálie, jako by tam ani doopravdy nepatřila. Turisticky zajímavou se stala svou fotogeničností, ale i proto, že je z geologického hlediska zcela jedinečná. Jedná se vůbec nejobjemnější monolit na světě. Pískovcový útvar je vysoký 348 metrů a sahá do země do hloubky pěti kilometrů. Obvod monolitu je přes devět kilometrů.