VIDEO: Jak se v Africe stěhovali nosorožci

Statistiky o pytláky zastřelených nosorožcích jsou letos děsivé. Lovci nosorožčích rohů zabili 341 kriticky ohrožených savců. Nadace Green Renaissance má v popisu práce záchranu těchto tvorů a stará se o to, aby mohli žít v místech, kde jim hrozí co nejmenší riziko. Proto proběhl od 3. do 8. listopadu velký transport devatenácti nosorožců z Eastern Cape do nového domova vzdáleného přes 1500 kilometrů.

Nosorožci našli nový domov v jihoafrickém Limpopo. Takový transport je nesmírně náročný úkol, jak z hlediska logistiky, tak i veterinárního. Nosorožci byli nejprve uspáni pomocí šipek se silným anestetikem, pak je ochránci přírody zabalili do speciálních látek a ty zavěsili pod vojenské vrtulníky. Pod nimi nosorožci absolvovali nejdelší část cesty, zbytek urazili na korbách náklaďáků Jihoafrické republiky.

Češi pomáhají

Do projektu Nosorožců dvourohých neboli černých je zapojená i česká zoo Dvůr Králové nad Labem. Ta roku 2009 poslala zpět do Afriky trojici nosorožců černých. Všichni dorazili do keňského národního parku Mkomazi v naprostém pořádku.Na svém webu o nich Zoo píše: „ Těchto tvorů žilo v 60. a 70. letech 20. století v savanách Afriky na jih od Sahary okolo 100000 kusů. V důsledku nekontrolovaného lovu a zejména pytláctví došlo v roce 1993 k prudkému poklesu počtu na kritických 2 300 jedinců. Katastrofální situaci měly vyřešit zvýšené ochranářské aktivity řady států Afriky. V přísně chráněných, obvykle oplocených územích se podařilo stabilizovat malé populace a následně vytvářet nové. Nosorožci mají i své osobní strážce. Doslova jsou chráněni a sledování 24 hodin denně. Počty nosorožvů svourohých se tak začaly zvětšovat. V roce 2008 žilo v přírodě již 4 180 černých nosorožců, většina z nich v Jihoafrické republice, Namibii, Zimbabwe a Keni.“

Podívejte se na aktuální video z jihoafrického transportu:

Proč se loví nosorožci?

Může za to jejich roh. V Africe po něm sice není téměř žádná poptávka, ale o to víc se po něm vrhají zájemci odjinud. Je oblíbeným léčebným prostředkem v tradiční čínské medicíně a v Jemenu se z něj zase dělají rukojeti dýk pro ty nejbohatší z bohatých.

