VIDEO: Takhle vznikla Mléčná dráha. První simulace, která neselhala

To se teď však změnilo – vznikla brilantní počítačová animace, která poodhaluje způsob, jakým se naše galaxie mohla vytvořit. Krátký film, na který se můžete podívat, vznikal čtyři roky; je za ním obrovské množství poctivé vědecké práce.

Podívejte se na video simulace:

Zatím všechny pokusy simulovat vznik Mléčné dráhy skončily fiaskem – místo dobře známého plochého disku se na simulacích objevoval tvar připomínající spíš kouli. Mezinárodní vědecký tým vedený astrofyziky z University of Central Lancashire (UCLan) ale konečně vytvořil simulaci, která funguje. Popisuje celých 14 miliard let její existence – od vzniku vesmíru, až po současnost. Informaci o tom přinesl server SkyMania.

Vědci se pokoušeli popsat historii Mléčné dráhy už dobrých 30 let, zatím však marně. SkyMania vysvětluje úspěch nového projektu takto: „Vědci z UCLanu uspěli, teprve když ve svých rovnicích zvýšili energii počátečních výbuchů hvězd na stonásobek.Teprve tehdy začala galaxie v simulacích připomínat Mléčnou dráhu. V předchozích simulacích získávali spíše tvar duté koule s obrovským množstvím hvězd – teď to začalo připomínat naši spirální galaxii.“

Dr. Chris Brook z výzkumného týmu to vysvětlil takto: „Zjistili jsme, že naše odhady energie uvolněné explodujícími hvězdami byly příliš konzervativní. Týká se to především velmi masivních hvězd, které jsou desetkrát až stokrát větší než naše Slunce. Když takové hvězdy zemřou, explodují a vrátí svou hmotu do okolního plynného prostředí. Pokusili jsme se proto být v jedné z našich simulací o něco agresivnější – a vyšlo to.“

