Pět dobrých tipů, kam vyrazit k Jadranu + jak ušetřit za cestu do Chorvatska

MAKARSKÁ RIVIÉRA

Možná nejkomplexnější místo celého Chorvatska a proto také velmi oblíbené. V široké zátoce, kterou obývá největší zdejší město Makarská, nechybí přístav, dlouhé promenády a za ním ani pohoří Biokovo. Všudypřítomné oblázkové pláže nabízejí, cokoliv si od polehávání u moře slibujete. Problémem mohou být zalesněné plochy a hrozící požáry, které už několikrát zastavily celou Jadranskou magistrálu.

Vzdálenost z Prahy: 1086 km (887 km po dálnici)

Vzdálenost z Brna: 935 km (835 km po dálnici)

HVAR

Bezesporu jedno z nejoblíbenějších a nejnavštěvovanějších letovisek na celém Jadranu a to nejen mezi Čechy! Co do vzdálenosti jde o místo průměrné, do kterého se dá za den pohodlně dojet. Jelikož jde ale o ostrov, nevyhnete se trajektu. Za to pak bude moci vybírat z mnoha lákadel, než je pouhé koupání. Chcete skloubit odpočinek s výlety do kamenných vesnic, toulky po úzkých uličkách s historickými stavbami ve městech či vystoupat na vrchol ostrova a kochat se výhledem do dalekého okolí? Jeďte na Hvar!

Vzdálenost z Prahy: 1040 km (840 km po dálnici)

Vzdálenost z Brna: 936 km (788 km po dálnici)

KRK

Krk nebo též Zlatý ostrov je variantou pro ty, kdo se nechtějí trmácet na jih Chorvatska a naopak rádi ušetří hodiny strávené v automobilu či autobusu. Mějte však na paměti, že díky severnější poloze se zkracuje sezona ve vyloženě příjemných letních podmínkách. Na rozdíl od jiných ostrovů se na něj lze dostat tzv. suchou nohou díky mostu. Zajímavostí jsou dvě přítomná jezera, u nichž může být teplota až o deset stupňů tepleji než na pobřeží.

Vzdálenost z Prahy: 812 km (587 km po dálnici)

Vzdálenost z Brna: 662 km (535 km po dálnici)

DUBROVNÍK

„To je Dubrovník?" ptá se Jiří Macháček taxikáře ve filmu Samotáři. I díky dnes už legendární hlášce je jihochorvatské město mezi Čechy známější. Ovšem zatímco většina turistů „odpadne" někde cestou, do Dubrovníku (nebo někam k němu) dojedou jen opravdoví nadšenci. Co za to? Jeden z nejcennějších památkových komplexů v jihovýchodní Evropě se slunečním svitem až 2554 hodin ročně. Město je jedním z mála míst v zemi, které turisté navštěvují celoročně.

Vzdálenost z Prahy: 1399 km (758 km po dálnici)

Vzdálenost z Brna: 1173 km (536 km po dálnici)

VODICE

Zlatá střední cesta pro ty, kteří nechtějí úplně na sever ani nikam dolů po dálnici. Vodice je městečko, kde si to své najde každý dovolenkář. V praxi to znamená přeplněnou pláž i klidnější místo opodál. Příjemný je večer strávený na promenádě osázené palmami spojený s konzumací místních pokrmů i nápojů. Ale to by se dalo vlastně říci o kterémkoliv jiném chorvatském středisku. Vynechat byste neměli výlet do Šibeniku.

Vzdálenost z Prahy: 958 km (761 km po dálnici)

Vzdálenost z Brna: 808 km (710 km po dálnici)



JAK UŠETŘIT?

Snížit náklady na cestu do Chorvatska lze při cestě autem několika způsoby. Při standardním směru přes rakouský Graz se můžete vyhnout drahému úseku ve Slovinsku. Vydat se lze i přes Maďarsko a nejet tolik po dálnicích, které právě dost výrazně cenu cesty zvyšují. Ale zase na silnicích strávíte o mnoho déle. Více konkrétních informací najdete na internetové adrese chorvatsko.uamk.cz.