Bude New York za sto let vypadat jako Benátky? Předpovědi vědců jsou děsivé

Jednotlivé výpočty a předpovědi ohledně dopadů globálního oteplování se ve vědeckém světě dost liší. Celých 97 procent klimatologů se nicméně shoduje v názoru, že vinu za povážlivé oteplení planety v posledním století nesou člověkem produkované emise a skleníkové plyny.

Ostře sledované jsou zejména ledovce v oblasti pólů. Jejich tání způsobuje rychlejší zvedání hladiny oceánů, než je přirozené. Ve 20. století se hladina moří zvedla minimálně o 20 cm, což byl dvojnásobek dosavadního průměru za předešlých 2000 let.

V poslední době se navíc objevují studie, které předpovídají, že se oceánská hladina bude v dohledné době zvyšovat ještě rychleji. V roce 2100 by mohla být více než o metr výše, než je v současnosti, což by stačilo k tomu, aby zaplavila Bangladéš, vymazala z mapy některé jihoasijské ostrůvky a New York proměnila v Benátky. Zvednutí hladiny oceánů o 7 m by potom přivedlo moře až k Londýnu.

V některých lokalitách začíná být situace povážlivá už teď. Například turisty vyhledávané Miami na Floridě se pravidelně potýká se záplavami, které začínají srážet dolů ceny místních nemovitostí.

Následující animace zobrazuje, jak by se změnila mapa světa, kdyby došlo k nejhoršímu a ledovce na pólech opravdu roztály. V případě Floridy by vzal za své celý poloostrov…