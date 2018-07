Video: Hlupáci roku. S dítětem v náručí se na safari procházeli mezi gepardy

Asi vám nemusíme říkat, že gepard není kočka domácí. Je to o dost větší kočka a může být i pěkně nebezpečná, když jí nečekaně zkřížíte cestu. Že je to každému jasné a nemusíme o tom psát? Divili byste se, ale někteří rodiče to zjevně nevědí. Následující video vám vyrazí dech.