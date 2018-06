Dramatické video: Lidožravý žralok pronikl do klece s potápěčem. Jak to dopadlo?

Dramatický incident zachycený na videu se odehrál před na mexickém ostrově Guadalupe. Pro potápěče, který zde fotografoval podmořský svět v ochranné kleci, to mohlo být poslední dobrodružství. Bílý žralok, jemuž se dříve přezdívalo lidožravý, vnikl do klece a fotografovi připravil pernou chvilku.

Žraloka naštěstí do klece vehnala nikoli chuť na člověka, ale touha po návnadě, kterou fotografové a filmaři lákají dravé ryby do své blízkosti. Jakmile se žralok zasekl v kleci, na jídlo už neměl ani pomyšlení a snažil se co nejrychleji dostat ven. Přihlížející členové týmu duchapřítomně otevřeli horní dvířka klece, a pomohli tak predátorovi na svobodu.

Přestože žralok po potápěči nešel zuby, jak by příhodu určitě ztvárnila hollywoodská produkce, hrozilo nebezpečí, že ho těžce zraní svým obrovitým tělem prudce narážejícím na stěny klece. Potápěč však podle svého pozdějšího vyprávění zachoval chladnou hlavu a klec rychle opustil proraženým otvorem. Kvůli potápěčskému závaží nicméně nemohl ihned vyplavat na hladinu, a tak se přidržoval klece zvenčí a čekal, až nebezpečí pomine.

Přestože se po zveřejnění videa zvedla vlna hlasů, které se obávaly spíš o zdraví žraloka než člověka a volaly po zákazu potápění v nestabilních klecích, zúčastněný potápěč je přesvědčen, že filmování podmořského života žralokům pomáhá. Dříve se na ně podle něj pohlíželo jako na agresivní lidožravé predátory, které je třeba hubit, díky osvětě se ale tento postoj změnil. Lidé začali chápat, že žralok nemá v principu o lidské maso zájem a na člověka útočí, jen když si ho splete s kořistí.

