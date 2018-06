Vypočítejte si skuteční stáří vašeho psa. Jeden lidský na sedm psích, neplatí.

Pokud by lidé skutečně stárli sedmkrát pomaleji než psi, pak by se mnozí z nás mohli dožít i 150 let. Jenže tak tomu není. Výpočet je o něco složitější. Podívejte se do tabulky, o kolik let je starší (či mladší) váš chlupatý parťák.