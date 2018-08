Magické oko v bažině:Záhada hodná ufologů. Jak se tento ostrůvek mohl zformovat?

Na tomto ostrůvku, jenž si mezi veřejností vysloužil přezdívku "Oko", je podivných hned několik věcí: předně je to jeho kruhový tvar, který se v přírodě hned tak sám od sebe nezformuje. Podle dosavadních průzkumů však nic nenasvědčuje tomu, že by ostrůvek vytvořila lidská ruka. Pozoruhodný útvar o průměru 118 metrů přitom v bažině rotuje už dvacet let, aniž by se na jeho podobě podepsala činnost vody, která ostrůvek obklopuje a je rovněž vymezena kruhovým tvarem.

Druhou záhadou je, proč se ostrůvek pohybuje a vysloveně "plave" na hladině. A látky k přemýšlení je mnohem víc. "Tohle místo je neuvěřitelně zvláštní," popsal své pocity filmový producent Sergio Neuspillerm, který Oko zkoumal jako jeden z prvních. "Voda v kanálu okolo ostrůvku je čistá a studená, což je v těchto místech nevídané. Dno je na rozdíl od okolních bažin pevné. Dva kruhy tvořené vodou a kusem pevniny jsou tak dokonalé, až se nechce věřit, že je stvořila příroda."

Výzkumníci nalezli ve vodě metan, který je lehčí než vzduch a vytváří na hladině bublinky. Metan by podle nich mohl být jedním z faktorů, které ostrůvek nadnášejí a umožňují mu plavat. Více se ale v tuto chvíli nedozvíme, protože na detailnější bádání se zatím hledají finanční prostředky.

Plovoucí ostrůvky jsou známé z jezera Titicaca v Centrálních Andách. Od formace v argentinské bažině se ale výrazně liší - vytvořili je domorodci z kmene Uru, kteří na nich dodnes žijí a pravidelně udržují jejich břehy, aby nepodlehly působení vody. "Oko" však nikdo neudržuje, a přesto zachovává dokonalý kulatý tvar.

Ufologové se domnívají, že Oko ze zemského povrchu vyřízli mimozemšťané a využívají ho jako vstup do podzemí, kde schovávají svou vyspělou techniku. Průměr ostrůvku je prý tak akorát velký na to, aby jím prošel stometrový létající talíř. Dokud ale nikdo neprozkoumá dno pod ostrůvkem, zůstane u nepotvrzených teorií.