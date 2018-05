TOP videa National Geographic: Unikátní záběry tsunami. Jak vzniká a co způsobuje?

Většinou přicházejí bez varování, jsou nemilosrdné a nechávají po sobě spoušť. Tsunami může na hlubokém moři nabrat neuvěřitelnou rychlost až 700 km/h. U pobřeží se ale vlna třením o dno značně zpomalí. O to je ale vyšší.

Zatímco na hlubokém moři je tsunami těžko pozorovatelná (obvykle má výšku v centimetrech, maximálně desítkách centimetrů), u pobřeží nahromaděná energie zvedá vlnu až do výšky desítek metrů. Vlnová délka tsunami se pohybuje v řádu stovek kilometrů, což určuje její chování.

Dá se poznat, že se blíží? Dá, ale až na poslední chvíli - před příchodem zničující vlny voda v moři náhle ustoupí až o stovky metrů. Čelo vlny bývá většinou z pobřeží vidět. Většina lidí si tsunami představuje jako vodní stěnu, ale realita není tak děsivá - spíš vypadá jako náhlá záplava. Hladina moře stoupne o desítky metrů během několika minut, ale to už je pozdě…

První vlna nebývá nejvyšší a nejmohutnější. Následné vlny mohou přijít v různém počtu v rozmezí až tři čtvrtě hodiny.

Devátá vlna všechno smete?

Ochrana před tsunami spočívá v několika bodech a rozhodně není dokonalá. Dlouhodobé zkušenosti s tsunami má především Japonsko. Od poloviny 20. století vyprojektovali japonští inženýři pobřežní ochranné zdi nebo předsunuté vlnolamy. V současnosti se spíše lépe promýšlí využití pobřežních oblastí.

A jak pracují varovné systémy? Všechny najdete v Tichém oceánu. V současnosti je PTWC (Pacific Tsunami Warning Center). Systém sledování je založen na spolupráci více seismografů (měřících sílu zemětřesení) a mareografů (měřících výkyvy vodní hladiny). PTWC ještě spoléhá na podmořské senzory. Kromě PTWC ještě pracuje CREST (Consolidated Reporting of Earthquakes and Tsunamis) a THRUST (Tsunami Hazards Reduction Utilizing Systems Technology), který varuje před bezprostředně hrozícími tsunami (do půl hodiny). Tento systém kromě senzorů využívá družice NOAA (Národní úřad pro oceán a atmosféru).

