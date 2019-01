Muž, který přinutil auta létat. Byť jen nakrátko...

Sen z 19. století se vyplnil v polovině 20. století.

Na rozdíl od populární české zpěvačky však Waldo Waterman opravdu něco dokázal. Byl prvním člověkem, který dokázal zkombinovat letadlo a automobil.

O strojích, které budou mít vlastnosti letadel a automobilů současně, snil už slavný francouzský spisovat Jules Verne. Jeho inženýr Robur vlastnil podobných strojů rovnou několik; reální konstruktéři však měli problém vyrobit fungují auto nebo letadlo. Kombinovat je, to bylo dlouho záležitostí jen snílků.

Ve 20. a 30. letech se v Americe vyrojily tzv. pulpové časopisy – v nich se čtenáři seznamovali s fantastickými vynálezy i sci-fi příběhy. Ve fantazii spisovatelů těchto příběhů se po obloze budoucích světů proháněly desítky typů těchto letadlo-automobilů. Lidé je milovali a snili o nich.

Muž, který vyráběl fantazii

Waldo Waterman tyto příběhy nečetl – on rovnou takové stroje vytvářel. Letecká technika ho fascinovala už od dětství. Žil v Kalifornii na začátku 20. století, měl tedy přístup k nejlepšímu technickému vzdělání svém doby. Svůj první létající stroj zkonstruoval roku 1909 už na střední škole. Šlo o závěsný kluzák, něco jako dnešní rogalo. A nejenže ho sám vymyslel a vyrobil, ale také byl první, kdo se na něm proletěl. Jen o rok později už představil na leteckém veletrhu v San Diegu svůj první letoun s motorovým pohonem. Ukázka skončila jen částečným úspěchem: letadlo se sice dokázalo vznést, ale odvážný vynálezce s ním nedokázal přistál. Pád sice přežil, ale zlomil si oba kotníky.

Mladý nadšenec samozřejmě pokračoval s letadly i po střední škole, taková drobnost jako zlomeniny ho od jeho snu nedokázala odradit. Nastoupil na techniku na UCLA (University of California, Los Angeles) a letadlům se věnoval naplno. Jakožto pravý vlastenec sice chtěl narukovat do armády, když USA vstoupily do 1. světové války, ale zlomené kotníky a ploché nohy mu v tom zabránily. Místo toho se stal hlavou oddělní teorie létání na univerzitě.

Jak předběhnout budoucnost

Když skončila válka, začal Waterman podnikat; moc se mu však nedařilo – americká armáda po válce zaplavila trh levnými stroji, které se už pro vojenské účely nehodily. Mladík se musel poohlédnout po jiném způsobu, jak vydělat. Zaměřil tedy pozornost na inovace a modernizaci. Roku 1929 vyrobil revoluční stroj Whatsit. Šlo o jednoplošník bez ocasních ploch, podle mnohých současných expertů šlo o první létající křídlo v historii. Znamenalo velký pokrok především díky tomu, že přistávalo na třech kolečkách – to byla tehdy novinka. Kromě něj přišel s několika dalšími létajícímí stroji, žádný však na trhu neprorazil.

Waldo Waterman (16. června 1894 – 8.listopadu 1976) v létajícím automobilu vyletěl poprvé 21. února 1937. Místo mezi našimi osobnostmi týdne si tím spolehlivě zasloužil.

Těsně před vypuknutím 2. světové války přišel Waterman konečně s konstrukcí, která ho proslavila. Stroj nazvaný Waterman Aeromobile spojoval vlastnosti automobilu a letadla. Vycházel přitom ze dvacet let starého návrhu Glenna Curtise – létajícího auta jménem Autoplane. To vzbudilo obrovské nadšení na panamerické aeronautické výstavě v New Yorku, mělo však jeden drobný nedostatek – nebylo schopné letu. Šikovný Waterman se však na rozdíl od Curtise nevzdával a dokázal ho změnit tak, aby se stroj opravdu mohl prohánět po obloze.

Auto na obloze

Šlo o vůz s oddělitelnými, nahoře umístěnými křídly. Celkem vzniklo pět exemplářů tohoto stroje. Celkem tři se pokusily podniknout let ze Santa Moniky do Ohia, dvěma z nich se to opravdu podařilo. Zdálo se, že revoluce v dopravě je na dosah. Další testy však ukázaly, že kombinace letadla a auta má příliš mnoho mušek – nikdy se například nepodařilo úplně vyřešit ovládání tohoto stroje.

Watermanova snaha vytvořit fungující letadlo-auto byla sice neúspěšná, ale přesto vynálezce dokázal změnit svět. Jeho entuziasmus a nápady inspirovaly celou řadu jeho následníků a myšlenka létajícího auta nikdy úplně nezmizela. V poslední době se k ní přihlásila například americká armáda. Ta před pár lety přes svoji technologickou organizaci DARPA zadala soutěž, ve které hledá právě takový stroj. Výsledky by měly být známé ještě tento rok – tak uvidíme, třeba se sen pana Watermana přede jen ještě splní…

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: