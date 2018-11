Nové dvoupatráky pro Londýn jsou sexy. Jak vypadali jejich předchůdci?

Nový autobus spotřebuje je o 60 procent úspornější.

Než začne tento autobus jezdit po pravidelných linkách, nejprve si ho Londýňané mohou prohlédnout při několika výjimečných akcích v srdci jejich města. Projížďky novým dvoupatrákem byly jedním z dárků, které si obyvatelé Londýna mohli dopřát k letošním Vánocům.

Nový autobus pro Londýn se jmenuje velmi výstižně - New Bus for London, neboli Nový autobus pro Londýn. Jde o náhradu za slavný klasický dvoupatrový Routemaster z 60. let 20, století. Vznikl speciálně pro potřeby Londýna – jeho plány vznikly v designovém studiu Heatherwick Studiob a staví ho společnost Wrightbus. Vychází z tradic londýnských autobusů, ale vylepšuje je o prvky nezbytné v 21. století.

Základním rozdílem oproti předešlým modelem je to, že je vybaven elektrickým hybridním motorem a nevypouští proto tolik emisí. Když totiž vstoupily do služby první Routemastery, které nahradily tramvaje, vedlo to k nejhoršímu smogu, jaký kdy Londýn zažil. Nový autobus má, stejně jako jeho předchůdce, typickou nástupní plošinu, na kterou se dá naskakovat za jízdy, ale také se na ni dá snadno nastoupit s kočárkem nebo vozíkem – to bylo u starého Routemasteru prakticky nemožné.

První nové autobusy mohli Londýňané vidět v listopadu 2011, do služby oficiálně vstoupí 20. února 2012, tedy tak, aby mohly oslňovat návštěvníky letních olympijských her v Londýně. Jsou vyrobené z odlehčených moderních materiálů, hodně je na nich využité sklo – díky tomu je z nich nádherný výhled ven a současně klesá potřeba osvětlovat interiér. Díky všem těmto úsporám spotřebuje autobus jen 40 procent paliva, které by potřeboval k jízdě Routemaster.

Podívejte se, jak stavba nového autobusu pro Londýn vzniká:

Jak vypadali předchůdci moderních autobusů?

Prvním prostředkem městské hromadné dopravy byly v Londýně omnibusy – autobusy, které poháněla koňská síla. Ty první se v londýnských ulicích objevily roku 1829, kdy George Shillibeer začal provozovat koňskou omnibusovou dopravu z Paddingtonu do City. Tento muž byl ve své době tak slavný, že má dodnes v Londýně svou ulici.

Roku 1855 vznikla společnost London General Omnibus Company (LGOC), aby sloučila a regulovala koňskou omnibusovou dopravu v Londýně. Roku 1910 zavedla poháněné autobusy. Ty brzo z ulic vystrnadily méně výkonné omnibusy.

Klasické Routemastery vznikaly v letech 1956- 1968. Dodnes jich v Anglii postavili víc než 2800. Byly vyrobeny natolik robustně a kvalitně, že dodnes jich několik jezdí na speciálních trasách. Přečkaly tak rovnou několik generací autobusů, které je měly nahradit. Sloužily oficiálně do roku 2005.

