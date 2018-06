Špýr je evropský ráj pro fanoušky techniky

Hlavní osa historického centra Špýru, Maximilianstrasse má orientaci východ–západ a najdete zde většinu historických zajímavostí.

Je navečer, slunce konečně klesá k obzoru. Čas pro fotografování a filmování. Zkoušíme někde kolem centra zastavit. Potřebujeme rychlé seznámení s okolím. Nedaří se. Vždy nás hned zhltne propracovaný systém jednosměrných ulic. Žádná možnost odbočit jinam. Než zdejší dopravě přijdeme na kloub, absolvujeme několikrát okruh kolem celého města.

Provoz postupně utichá a nám se nakonec daří zastavit i na konci Maximilianstrasse, nedaleko Altpörtel, jedné z nejvýraznějších městských bran Německa. Patřila ke středověkému opevnění města a první zpráva o ní je už z roku 1176.

Do večerní debaty o poklidném životě padesáti tisícového města nám vstoupí i český recepční „našeho“ hotelu. „Ano, pro turisty jsme oáza klidu s dvěma rozdílnými atrakcemi technickým muzeem a románským dómem Panny Marie a sv. Štěpána. Jenže my, co tu žijeme si myslíme, že větší klokot běžného městského života by Špýru jen prospěl.

Od Jumbo Jetu po Burana

Technické muzeum ve Špýru je evropský unikát s plochou přes 25.000 m2v krytých halách a 150 000m2na volném prostranství.

Před jeho branami, už v noci, fotíme naše auto. V pozadí stojí na podstavcích Antonov 22, do dnes největší sériově vyráběný turbovrtulový letoun s rozpětím křídel 64 metrů a délkou 58 metrů. Vypadá jako by právě odstartoval. Zdejší komáři nás pak dlouze přesvědčují, že i věci lehčí než vzduch dokáží létat rychle a bodat obstojně.

Při návštěvě muzea pak zapomeňte na systém „proběhnu, něco vyfotím a zmizím jinam“.

Nepovede se vám to, protože tady je vše podřízeno návštěvníkovi. Exponáty nejsou na sebe namačkané, všude máte dostatek místa a hlavně času. Projeví se to i na nás.

Neskutečně dlouho a nadšení prolézáme Boeing 747 "Jumbo Jet" společnosti Lufthansa, který se tyčí nad areálem. Jde o jediné letadlo tohoto typu, který bylo rozloženo, přepraveno mimo letiště a znovu sestaveno. A to nás teprve čeká perla – raketoplán Buran. Hodinky už dávno ukazují, že jsme měli být nejméně hodinu pryč.

Když se s námi pokladní loučí výrazem „brzy nahledanou“, víme že má pravdu.

Naše cesta do Špýru trvala i ze zastávkami 5 hodin a 15 minut. 510 km dlouhou trasu jsme absolvovali Volkswagenem Tiguan 2,0 TDI 4Motion R line a z nádrže zmizelo celkem 41 litrů nafty.

Malé rady na malou cestu:

Parkování

Nepřemýšlejte kde výhodně v centru Špýru parkovat. Nechte se navést šipkama na veliké parkoviště nedaleko dómu.

Žádný spěch

Na prohlídku technického muzea si ponechte minimálně půl dne.

Zvýhodněná vstupenka

Zvažte zde koupi zvýhodněné vstupenky. Je dobré koupit kombinovanou, která zahrnuje vstup do muzea a jeden film v IMAXu.

Ještě jedno muzeum

Jste fandové do techniky? Pak nezapomeňte navštívit i Automobilové a technické muzeum v Sinsheimu. Leží nedaleko, přímo u dálnice A6, mezi městy Mannheim a Heilbronn.