To nejlepší z HedvabneStezky.cz: Kayaking na světové úrovni

Mezinárodní tým profesionálních kayakářů působil v loňském roce na nejtěžších vodách a vodopádech v Islandu a Mexiku - co všechno předvedli?

Mexiko

Olaf Obsommer, filmař (například dokument "In Search of the River God") a profesionální "vodák", vedl mezinárodní sestavu nadšených a trochu (či více) bláznivých kayakářů pod názvem SICKLINE TEAM, 10 dní působili například v Mexiku a připravovali se na sjezd 22metrového vodopádu v oblasti nejjižnějšího Mexika Chiapas, o němž si dlouho všichni mysleli, že jej není možné sjet. Výzvu tohoto regionu přijal Sam Sutton, teprve 23letý Novozélanďan vyhledávající ten správný adrenalin, avšak s mnoha zkušenostmi z profesionální úrovně kayakingu a notnou dávkou rozvahy.

Sam Sutton, který vystřídal před kayakingem například rugby či motokros, sedí ve svém kajaku a pozoruje tuny a tuny vody padající dolů, hluboko pod něj, kde s ohlušujícím rámusem dopadají. Rozměr vodopádu dává jasně najevo, kdo je tu pánem - sjezd musí být zkrátka bezchybný! Sam se však pouští na vodu, přepadává přes okraj a kloní kayak v ideálním úhlu k vodě. Ostatní členové týmu tají dech. Loď padá do vody, na chvíli se i s jejím majitelem ztrácí pod hladinou, ale pak se zase objevuje, perfektním obratem směřuje loď pryč z nebezpečí. Sam dostal právě tu největší dávku adrenalinu, pro kterou si mohl do Mexika zajet! Kříčí na ostatní z vody: "Whoooooaaaaa!"

Island

Tohle se tedy týmu Olafa Obsommera povedlo. Dobrodružství však nekončí - další výzvy se nacházejí na Islandu. Země vulkánů, lávy, horkých pramenů a gejzírů je rájem pro milovníky vodních sportů.



Výhody kayakingu na Islandu jsou nasnadě: většinou stačí zaparkovat auto s vybavením nedaleko vodního toku a zbytek dojít pohodlně po svých, přístupy jsou ideální. Stejně jako k vyhlášenému Selfoss, více než 10 metrů vysokého vodopádu v národním parku Jökulsárgljúfur. Ani sjezd této vody nebyl pro tým zkušených borců problém a mohli slavit úspěch.

