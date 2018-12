Zvířata v armádě: ani dnes to bez nich nejde. Vždyť i Usámu pomohl uhnat pes

Zvířata v divných akcích: netopýří bombardéry Za II. světové války přišlo americké letectvo s podivným plánem. Když hledalo inovativní způsob, jak bombardovat japonská města, poohlédlo se po nápadu zubaře Lytle S. Adamse. Ten navrhoval, aby armáda vyrobila mrňavé bomby, připevnila je na netopýry a ty pak naložila do bombardérů. Létavé savce by letadla vypustila co nejblíže japonských ostrovů – a netopýři by překonali zbytek vzdálenosti sami. V zemi vycházejícího slunce by pak vyhledali úkryty v temných koutech továren a muniček a bomby by pak explodovaly. Námořnictvo dokonce provedlo roku 1944 cvičný nálet, ale nakonec se po roce zkoušek a dvou milionech dolarů od tohoto plánu upustilo.