5 nejzáhadnějších míst v ČR: Podvod nebo se zde vyskytují paranormální jevy?

UNIKÁTNÍ EXPERIMENT: GORILU NAUČILI MLUVIT ZNAKOVOU ŘEČÍ. CO VŠECHNO ŘEKNE?

V galerii najdete zmínku o zámku, ve kterém svědci slyší kroky, ačkoliv není, kdo by je dělal. Dále pak skálu, v jejíchž útrobách došlo ke strašlivému zločinu spojenému s kanibalismem. Co se vám vybaví, když se řekne Pohádka? V jedné takové se děly nepředstavitelné ohavnosti. A co by to bylo za děsivá místa, kdyby se v nich neobjevil hřbitov? My víme o tom nejděsivějším, kde se dějí opravdu prazvláštní věci i v současnosti. Na závěr se dozvíte něco o lesu, kde prý přistálo UFO a dějí se v něm paranormální jevy prakticky neustále.

Video si pusťte jen na vlastní nebezpečí…