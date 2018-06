AFO ocenilo dokument o touze po dokonalém člověku

Ocenil rovněž jak nejlepší český, tak světový populárně-vědecký film. V české soutěži u poroty zvítězil senzitivní dvojportrét špičkových českých lékařů s názvem Neodcházení. Cenu za nejlepší světový populárně-vědecký film pak vybojoval francouzský dokument Téměř dokonalý člověk o bolestivé cestě k vytvoření nového člověka.

AFO47 nabídlo pro 2 930 akreditovaných účastníků deset překvapivých programových sekcí, jež byly mj. věnované vizím budoucnosti lidstva, léčivým účinkům konopí i vyostřenému vztahu mezi vědou a náboženstvím.

Výpověď o síle lidskosti

Snímek Neodcházení, který na AFO47 dosáhl na Cenu RWE za nejlepší český populárně-vědecký film, porazil dalších čtrnáct uchazečů o toto ocenění. Snímek režiséra a scénáristy Viktora Polesného je sondou do profesního i soukromého života kardiochirurga Jana Pirka a neurochirurga Vladimíra Beneše, která se dle vyjádření poroty „civilním způsobem dotýká těžkých okamžiků, kdy oba lékaři rozhodují o životě svých pacientů.“ Porota navíc počin vyzdvihla také proto, že je „velmi potřebnou výpovědí o síle lidskosti a vůli konat poctivě svou práci v době, kdy v naší společnosti vítězí materie a konzum.“

Transhumanismus vs. etika

Ceny za nejlepší světový populárně-vědecký film, o níž usilovalo devatenáct snímků, se dočkala francouzská režisérka Cécile Denjeanová za svůj apelativní dokument Téměř dokonalý člověk (Un Homme presque parfait). O vítězi rozhodla porota složená ze tří zahraničních festivalových hostů, mezi nimi profesor z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě a jeden z nejvýznamnějších zastánců léčivých účniků marihuany, Lumír Ondřej Hanuš, po jeho boku rozhodoval Kanaďan Reid Gower, progresivní popularizátor vědy na sociálních sítích a nechyběl ani šéfdramaturg BBC pro pořady z oblasti vědy, přírody a historie Cassian Harrison. „Etické otázky spojené s transhumanismem bývají přehlíženy, tento film se však s nimi vypořádal znamenitě a již tak hluboké téma obohatil o filosofický rozměr,“ nechala se ve svém prohlášení slyšet mezinárodní porota. Na snímku francouzské režisérky Cécile Denjean navíc ocenila to, co by ostatně neměl postrádat žádný kvalitní populárně-vědecký film, totiž, že „všechny myšlenky prezentuje nanejvýš přehledně, pročež je může ocenit i divák bez znalostí techniky či nervové soustavy.“

Upoutávka na film Téměř dokonalý člověk:

Rok 2013

AFO s číslem 47 je již minulostí, nicméně už teď je jisté, kdy se odehraje další ročník. Organizátoři na médii hystericky propíraný konec světa v prosinci 2012 nevěří a termín AFO48 stanovili na dny od 16. do 21. dubna 2013. Již teď se rýsují programové bloky věnované např. architektuře, matematice nebo paměti. Více info sledujte na www.afo.cz

