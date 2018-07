Astronomové objevili dosud největší útvar ve vesmíru. Je dlouhý 4 miliardy světelných let

Mezinárodní tým astronomů objevil dosud největší útvar ve vesmíru. Jde o seskupení 73 kvazarů - extrémně zářivých vzdálených objektů, které se vyskytují v sousedství černých děr. Skupina měří na délku zhruba čtyři miliardy světelných let, informuje space.com (na infografiku se můžete podívat zde). Jeden světelný rok je vzdálenost, kterou světlo urazí za rok, což odpovídá zhruba deseti bilionům kilometrů.

Větší, než by měl být

Od 80. let minulého století je známo, že kvazary se shlukují do úchvatně velkých skupin. "I když rozměr této velké kvazarové skupiny lze sotva obsáhnout, můžeme se značnou jistotou říct, že jde o největší strukturu, jaká kdy byla ve vesmíru objevena," uvedl šéf vědeckého týmu Roger Clowes z univerzity v britském Prestonu. "Je to velmi vzrušující, v neposlední řadě proto, že to odporuje našemu současnému chápání měřítek ve vesmíru," připustil vědec.

Moderní věda přitom staví na takzvaném kosmologickém principu, podle něhož je vesmír v dostatečně velkém měřítku stejnorodý. Podle tohoto zatím nedokázaného principu by tak žádný vesmírný útvar neměl být větší než zhruba 1,2 miliardy světelných let. Astronomové nyní chtějí pátrat po dalších "příliš velkých" útvarech ve vesmíru.

Úvodní obrázek (umělcova představa vzdáleného kvazaru ULAS J1120+0641): ESO/M. Kornmesser

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: