Bohatství nomádů aneb když se mi před očima narodí velbloudě

Odpověz a já ti řeknu, kdo jsi

Není mi úplně jasné, jak to někdo dokázal určit, protože v těchto zeměpisných šířkách se ani nesčítají lidé, natož dobytek. Navíc nomádi jsou opravdoví kočovníci, kteří se se svými stády přesouvají hranice nehranice. Jdou jen za pastvinami a státní příslušnost je jim šuma fuk. Pamatuji ještě z mé první návštěvy Somálska, v lednu 1986 – kdy Etiopii postihlo ohromné sucho, následované hladomorem, který nakonec vyvrcholil v katastrofální humanitární krizi – nikdo nebyl schopen s přesností zjistit, zda nomádi hlásící se do uprchlických táborů v Somálsku jsou Etiopané nebo Somálci. A tak si úředníci museli najít fikaný způsob, jak na to přijít. Měli seznam “chytrých“ otázek z toho či onoho kraje, odkud dotyční tvrdili, že jsou. Přišlo mi tenkrát smutné a zároveň komické, že lidé, kteří si nadevše váží své volnosti, jsou z ničeho nic klasifikováni jako příslušníci jednoho nebo druhého státu jen díky tomu, že kdysi, když si koloniální mocnosti kontinent rozdělovaly, někdo vzal do ruky pravítko a nakreslil do mapy Afriky hranice.

Přišli o zvířata, a tím o vše

Další katastrofa postihla somálské nomády během Somálské občanské války (1988-1991), když se Somáliland, bývalý Britský protektorát, rozhodl odpojit od Somálska, bývalé italské kolonie.

Somálci z jihu to nemohli skousnout a hlavní město Hargeisu doslova srovnali se zemi. Všichni obyvatelé Somalilandu utekli. Ti, kteří neměli zahraniční konexe, jako například nomádi, utekli do sousední Etiopie. V následném chaosu přišli o většinu svých zvířat.

Dobytek je jejich největším bohatstvím a jejich ztrátou přišli vlastně o vše. Dodnes někteří žijí na okraji Hargeisy, kde se snaží živit, čím můžou. Ty velbloudy už jim ale nikdo nenahradí.

Zážitek, na který nezapomenu

Přesto jsou velbloudi všudypřítomní.Někdy ve velkých stádech, někdy se jen potulují jednotlivě, anebo je pasou dětí. Velká stáda jsou většinou převáděna, někdy až z Etiopie do somálského přístavu Berbera, kde jsou jednotliví velbloudi naloženi na loď a posláni do Arábie.

Nomádi jsou nejchudšími lidmi v Somálsku, přestože paradoxně chovatelství dobytka je základem somálského hospodářství. Řidič, který mě vzal na návštěvu ke své nomádské rodině hluboko v buši, mi poskytl zážitky na celý život.

Jedním z těch nejkrásnějších byla dvě čerstvě narozená velblouďata, která se ne a ne postavit na nohy. Ale do večera to prý musela zvládnout, aby si je máma mohla odvést do bezpečí.

