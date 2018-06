Brněnští vědci umí léčit rakovinu bez zatížení organismu. Léčba se může používat do několika let

Nová metoda podle mluvčí Centra transferu technologií Denisy Ranochové nezatíží zdravé orgány toxickými léky. K léčbě poslouží nově objevený protein apoferitin (krystalický protein schopný ukládat železo v tělních buňkách), který je schopný navázat léčivé látky a cíleně je dopravit přímo k postižené tkáni. Výzkum je nyní ve fázi příprav k praktickým zkouškám. K pacientům by se léčba mohla dostat za několik let, sdělila ČTK Ranochová.

Konec vedlejším účinkům?

Protein apoferitin získali vědci odstraněním atomů železa z feritinu. Nově objevený protein svou strukturou vytváří jakousi klec, která je schopná vázat molekuly. "To otevírá další možnosti efektivnějšího využití transportu uzavřených léčiv k cílovým buňkám s minimalizací vedlejších účinků, zvláště pak toxicity vůči necíleným orgánům," uvedl René Kizek, který se na výzkumu podílel.

Při chemoterapii nemohou lékaři pacientům podávat příliš toxické léky, protože by tím mohli poškodit ostatní orgány. Podle Kizka by se protein s navázanými léčivými látkami mohl aplikovat injekčně a v těle by se pohyboval krevním řečištěm.

"Apoferitin je vybaven specifickými molekulami pro cílenou vazbu k danému typu nádorové buňky. V místě vazby se pak díky změně prostředí uvolní cytostatikum do okolí," vysvětlil princip léčby Kizek.

Vědci v zahraničí už podle Ranochové s cílenou léčbou a transportem experimentují. Mendelova univerzita požádala o přihlášku vynálezu, patentovou ochranu chce rozšířit i do zahraničí. Pro experimentální testy i následné klinické zkoušky bude univerzita hledat partnera.

Více informací se můžete dočíst na stránkách Laboratoře metalomiky a nanotechnologií.

Úvodní foto (rakovinová buňka): Thinkstock

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: