Cesty s dítětem: S kojencem po Atlantě

DÍL DRUHÝ: Georgia on my mind

Není nutné mléko pro dítě ohřívat, bohatě prý postačí výživa pokojové teploty.

První společnou cestu jsem s dcerou Georgiou absolvovala vlastně tak trochu z donucení. Ve státě Georgia totiž zákon poskytuje biologické matce adoptovaného dítěte deset dní na rozmyšlenou, zda s adopcí skutečně souhlasí. Během této doby se adoptivní rodiče i s dítětem musí zdržovat na území státu. Co ale máte dělat v hotelovém pokoji v Atlantě s právě narozeným dítětem, které většinu dne prospí?

Rozmazlený čínský chlapeček

Lékař v porodnici mě ujistil, že se nemusím bát vyrazit s dcerou ven, či dokonce cestovat, jen ji mám chránit před horlivými obdivovatelkami miminek, které by nejraději vlezly až do kočárku.První den jsme zůstaly v Atlantě a začaly něčím lehčím – návštěvou Atlantské zoologické zahrady, která je známá především díky pandám. Pandy jsou nádherné; co mne ale zaujalo mnohem více, byla skupinka tří Číňanů - maminka, babička a asi šestiletý, velmi dobře živený, chlapeček.

Díval se znuděně na pandy, zatímco maminka a babička ho intenzivně a neúnavně ovívaly vějíři. Po pár minutách cosi zavelel, maminka vytáhla z kabelky lahev s limonádou a dala synovi napít – aniž by se tento vůbec obtěžoval vzít si lahev do ruky. Pak se otočil a zamířil směrem k dalšímu výběhu zvířat. Maminka a babička cupitaly pár kroků za ním a nepřestávaly ho ovívat. Přestože vím, že v Číně existuje tradice výchovy malých chlapců v tomto stylu (následovaná naopak velmi tvrdou výchovou ve školních letech dítěte), působila tato scéna v prostředí americké společnosti skutečně zvláštně.

Muzeum krále Coca a královny Coly

Den nato jsem s Georgiou vyrazila na komentovanou prohlídku do sídla CNN, odpoledne pak do muzea Coca Coly. Pokud se do Atlanty chystáte, rozhodně tyhle dvě návštěvy nevynechávejte. Nejsem žádný milovník černé limonády, ale musím uznat, že tohle muzeum baví každého – ať je Vám šest nebo šedesát.

Jen se připravte na to, že bude dost těžké dostat děti z místnosti, která představuje kompletní sortiment nápojů společnosti tak, jak jsou prodávány na jednotlivých kontinentech. Celé hodiny budou s kelímkem v ruce obcházet jednotlivé fontánky a ochutnávat nápoje tradičních, netradičních i skutečně bizardních chutí. Všimla jsem si hned několik párů rodičů marně se snažících přemluvit své potomky, aby se šly podívat na zbytek expozice J.

Po porodu, a tak hubená?

Co mě ale první dny cestování s dcerou bavilo nejvíce, byly reakce lidí. Ani v nejmenším se nepozastavovali nad tím, že maminka barvy sýra feta má v kočárku čokoládovou holčičku, zato mě aktivně oslovovali s otázkou, jak to dělám, že jsem pár dní po porodu „tak hubená“. Nejlépe tahle otázka vyzněla z úst značně obézní ženy, která si ve Starbucks Coffee právě vychutnávala mega kafe s dvojitou dávkou super sladkého sirupu a šlehačky. Když jsem ji odpověděla, že jsem dceru nerodila, ale adoptovala, reagovala skutečně skvěle. Dokonce se mi snažila i děkovat, že dávám afroamerickému dítěti lepší šanci na život, což mi ale přišlo už trochu příliš.

Tohle je poněkud smutná stránka příběhu: ve čtvrtích, jako je ta, kde se narodila má dcera, by skutečně s největší pravděpodobností neměla příliš velkou šanci na kvalitní vzdělání či kariéru. Dokladem je ostatně sama biologická matka mé dcery, která – ač evidentně přirozeně inteligentní – byla z finančních důvodů nucena odejít ze střední školy. Následovalo to, co se dalo očekávat: antikoncepci ani potrat církev ve Spojených státech nepodporuje, předmanželský sex sice také ne, ale vysvětlujte to mladým lidem. Má dcera se narodila jako čtvrté dítě svobodné matky bez práce, žijící v sociálním bytě v černošské čtvrti. Dnes, když vidím, jak je šikovná, bystrá a chytrá, musím myslet na všechny ty děti, které prostředí odsuzuje k životu, který si nezaslouží…..

Proč se v USA cestuje s dítětem tak pohodlně

Cestování s novorozeným dítětem je ve Státech asi o něco jednodušší, než v Evropě. Proč? Třeba proto, že Vás v porodnici ujistí, že není nutné mléko pro dítě ohřívat, bohatě prý postačí výživa pokojové teploty. Nebo proto, že kojeneckou výživu můžete koupit i v jednorázových lahvičkách s dudlíkem, které jednoduše otevřete, dítě nakrmíte a lahvičku pak vyhodíte. Lékař v porodnici mne navíc přesvědčoval, že i sterilizace klasických dětských lahví je zbytečná. Je pravda, že jsem lahve nikdy nesterilizovala a dcera první rok a půl života nevěděla, co je to nemoc, ale uznávám, že to mohla být jen náhoda.

