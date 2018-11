Čínský dokumentární film Matky na festivalu Jeden Svět

Režisér filmu Hui Jing Xu se vrací do rodné vesnice na severu Číny, aby zmapoval, jak vypadá po třiceti letech od svého zavedení takzvaná politika jednoho dítěte. Sleduje výbor pro kontrolu porodnosti, jehož úkolem je zajistit, aby se ženy po porodu nechaly sterilizovat. To, co místy vypadá jako tragikomedie připomínající filmy o plnění norem z reálného socialismu, se v průběhu filmu mění v mrazivou podívanou. Zejména když soudruzi, kterým za nesplnění normy hrozí vyhazov z práce, začnou vymýšlet, jak ženy ke sterilizaci přinutit. Syrovost filmu podtrhuje naturalistické vykreslení života na čínském venkově.

Mothers / China / 2013 / 68 min.

