FOTO: Nové záběry Pilířů stvoření. Fascinující Orlí mlhovina z jiného úhlu

Tato hustá oblast plynu a prachu je od Země vzdálená asi 6500 světelných let. Skrývá obrovské bohatství nových hvězd. Radiace, která z těchto vesmírných objektů vychází, tvaruje prachová oblaka do fantaskních tvarů. Ten nejznámější byl objeven roku 1995 Hubbleovým dalekohledem a dostal přezdívku Pilíře stvoření.

Dva dalekohledy, dva pohledy

Herschelův a Hubbleův dalekohled se však do hlubin vesmíru dívají úplně jinými způsoby – ve výsledku tedy vidí jeden útvar pokaždé odlišně. Zatímco „Hubble“ je citlivý k viditelnému světlu, jaké vidíme našima očima, „Herschel“ zase lépe vnímá delší vlnové délky – například infračervené záření. Proto fotografie z Hubbleova dalekohledu ukazují především obrysy oblaků a to důležité zůstává skryté za nimi.



Srovnejte záběry z Herrschelova dalekohledu (vlevo) a staré fotografie z Hubbleova dalekohledu. (Foto ESA a NASA).

Zato evropský teleskop ukazuje i emise, které vycházejí z objektů za oblakem. Právě to je jedním z hlavních účelů teleskopu. Do hlubin Orlí mlhoviny se podíval vůbec poprvé – pro vědce je to fascinující pohled. „Prach, který je na této fotografii vidět, je materiál, z něhož se jednou zformuje příští generace hvězd,“ vysvětlil pro BBC astronom Glenn White z Open University. „Ty malé body jsou už zárodky, ze kterých se hvězdy rodí. Až se to stane, hvězdy odvanou okolní prach a my je uvidíme i pomocí fotografií ve viditelném spektru.“

Evropská kosmická agentura ESA zveřejnila i další fotografii, která se tohoto tématu týká. Na ní je díky dalekohledu XMM- Newton vidět shluk mladých hvězd, které výrazně ovlivňují oblast kolem Pilířů stvoření. Radiace, jež z oblasti s označením NGC6611 vychází, postupně Pilíře ničí. Respektive už dávno zničila…

Tento objekt v souhvězdí Hada totiž zřejmě zanikl už před 6000 lety, zatím k nám ale nedoletělo světlo, díky němuž bychom to mohli potvrdit, či vyvrátit.

