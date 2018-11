Galaxii z počátků vesmíru objevili japonští astronomové na Havaji

O objevu galaxie, která získala strohé číselné pojmenování SXDF-NB1006-2, píše Národní japonská observatoř na svých internetových stránkách.

Skupina vědců, kterou vede Japonec Takatoši Šibuja, se věnuje výzkumu raného vesmíru, tedy tomu, jak vesmír vypadal krátce po takzvaném velkém třesku. K pozorování vesmíru přitom využívá teleskop Subaru o průměru 8,2 metru a také teleskop Keck. Oba teleskopy se nacházejí ve výšce více než 4 000 metrů nad mořem, poblíž vrcholu havajské sopky. Už v loňském roce se těmto astronomům podařilo popsat velmi vzdálenou galaxii GN-108036, kterou ovšem co se týče vzdálenosti od Země jejich nejnovější objev předčí.

Podle převládajících vědeckých teorií vesmír vznikl před 13,7 miliardami let a 200 až 500 milionů let po jeho zrodu se začaly tvořit první hvězdy. Nově objevená galaxie tedy může patřit k vůbec nejstarším, protože se zformovala 750 milionů let po velkém třesku, ve chvíli, kdy měl vesmír za sebou teprve šest procent svého současného stáří.

FOTO: http://www.subarutelescope.org

