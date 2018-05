Hejna robotů by mohla opravovat korálové útesy

Roboty schopné "opravovat" pod mořskou hladinou poničené korálové útesy nyní vyvíjejí vědci z Heriot-Watt University ve skotském Edinburghu. O projektu, který může významně přispět k záchraně těchto ohrožených mořských ekosystémů, informovala BBC.

Tým složený z expertů na biologické i technické vědy právě dokončuje software umožňující, aby roboti přezdívaní v překladu "korálboti", dokázali rozpoznat jednotlivé korály a odlišili je od ostatních objektů v moři. Vědci nyní usilují o navýšení financí pro projekt. Uspějí-li, mohla by se první "korálbotí mise" uskutečnit již během jednoho roku.

Zrudnou oceány? Červený příliv představuje větší nebezpečí, než se tušilo

Asi jeden metr vysocí "korálboti" budou pracovat v "hejnech", což je v přírodě osvědčený model. "Naším hlavním cílem je dosáhnout obnovy korálových útesů prostřednictvím skupiny robotů. To jim umožní praktikovat spolupráci, kterou vidíme v přírodě například u roje včel, společenství termitů či mravenců," uvedla podle BBC vedoucí týmu bioložka Lea-Anne Henryová.

"Myslím, že mají velmi dobré šance (ve svém záměru) uspět," řekl Noel Sharkey z Sheffieldské univerzity, kterého oslovil server BBC jako nezúčastněného experta. Projekt považuje prý za "velmi užitečný".

Podívejte se na působivé video National Geographic o korálových útesech:

Korály nám budou chybět

Korálové útesy se nejčastěji vyskytují v teplých mělkých vodách tropických oblastí, korály však najdeme i v chladnějších vodách, například u západního pobřeží Skotska. Když byly tyto korálové útesy poškozeny, ponořili se k nim potápěči do hloubky přes 200 metrů a snažili se stmelit zlomené části. Vzhledem k uvedené hloubce to je však velmi náročná činnost. "Korálboti" by pro tyto účely měli být lépe vybaveni a takovou opravu by měli zvládnout během několika dnů či týdnů.

Korálové útesy jsou domovem mnoha různých druhů ryb a ostatních mořských tvorů, s nimiž tvoří svůj vlastní malý ekosystém. V současné době jsou korálové útesy vážně poškozovány destruktivní rybářskou činností a trvá desítky let, než se jejich růst obnoví. Kromě rybářství je ohrožuje i bezohledný turismus či emise oxidu uhličitého, kvůli kterému je mořská voda kyselejší, což vede k úhynu klíčových druhů korálů.

Ekologické organizace varují, že korálové útesy by mohly zcela vymizet během pouhých 50 let.

FOTO: Heriot-Watt University

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: