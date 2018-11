Nejlepší fotografie mikrosvěta: mravenec, rakovina a další

Poznáte, co je na obrázcích?

První ročník se konal roku 1974. Uspořádala ho společnost Nikon a od té doby se soutěž stala pro fotografy mikrosvěta tou nejdůležitější v oboru. Fotografie do ní posílají vědci z nejrůznějších oborů – zpočátku to byli především biologové, ale s érou mikročipů se začaly objevovat i fascinující obrázky křemíkového světa. Soutěží se o dvacet cen, tou hlavní je letos poukaz na 3000 dolarů. Více informací najdete na oficiálním webu www.nikonsmallworld.com. Zúčastnit se mohou i Češi! A také to už řadu let dělají - některé fotky hmyzu, které do soutěže posílají, patří k těm nejkrásnějším.

Podívejte se na 20 nejlepších fotografií letošního ročníku:

1. místo: Larva zlatoočky. Dvacetinásobné zvětšení. Fotografii pořídil Dr. Igor Siwanowicz, Max Planck Institute of Neurobiology Mansried, Německo.

2. místo: List trávy. Dvousetnásobné zvětšení. Fotografii pořídila Dr. Donna Stolz, University of Pittsburgh

USA.

3. místo: Rozsivka Melosira moniliformi. Třísetnásobné zvětšení. Fotografii pořídil Frank Fox, Fachhochschule Trier, Německo.

4. místo: Plenivka plazivá, Dvacetinásobné zvětšení. Fotografii pořídil Dr. Robin Young, The University of British Columbia, Kanada.

5. místo: Mikročip. Pětisetnásobné zvětšení. Fotografii pořídil Alfred Pasieka. Hilden, Německo.

6. místo: Solární panel. Padesátinásobné zvětšení. Fotografii pořídil Dennis Callahan, California Institute of Technology, Department of Applied Physics & Materials Science, USA.

7. místo: Nervový systém myši. Čtyřicetinásobné zvětšení. Fotografii pořídil Gabriel Luna, UC Santa Barbara, Neuroscience Research Institute, USA.

8. místo: Granulit z Indie. Dvouapůlnásobné zvětšení. Fotografii pořídil Dr. Bernardo Cesare, Department of Geosciences, University of Padua, Itálie.

9. místo: Vznášivka Temora longicornis Desetinásobné zvětšení. Fotografii pořídil Dr. Jan Michels, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Německo.

10. místo: Hrotnatka velká. Stonásobné zvětšení. Fotografii pořídil Joan Röhl, Institute for Biochemistry and Biology, University of Potsdam, Německo.

11. místo: Hlava mravence. Desetinásobné zvětšení. Fotografii pořídil Dr. Jan Michels, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Německo.

12. místo: Rakovinové bujení. Třísetnásobné bujení. Fotografii pořídil Thomas Deerinck, National Center for Microscopy and Imaging Research, University of California, USA.

13. místo: Chondrodendron plstnatý neboli jed kurare. Pětačtyřicetinásobné zvětšení. Fotografii pořídil Stephen S. Nagy, M.D., Montana Diatoms, Helena, USA.

14. místo: Zrnka písku. Čtyřnásobné zvětšení. Fotografii pořídil Yanping Wang, Beijing Planetarium, Čína.

15. místo: Korál Porites lobata. Dvanáctinásobné zvětšení. Fotografii pořídil James H. Nicholson, Coral Culture and Collaborative Research Facility, NOAA/NOS/NCCOS/CCEHBR & HML, Charleston, USA.

16. místo: Buňky. Třiašedesátinásobné zvětšení. Fotografii pořídil Dr. Christopher Guérin, Flanders Institute of Biotechnology, Ghent, Belgie.

17. místo: Hlístice Litomosoides sigmodontis v myším uchu. Stopadesátinásobné zvětšení. Fotografii pořídil Dr. Witold Kilarski, EPFL-Laboratory of Lymphatic and Cancer Bioengineering, Lausanne, Švýcarsko.

18. místo: List topolu osikovitého. Čtyřnásobné zvětšení. Fotografii pořídili Benjamin Blonder and David Elliott, University of Arizona Department of Ecology & Evolutionary Biology, Tucson, USA.

19. místo: Buňka. Dvousetnásobné zvětšení. Fotografii pořídil Dr. Donna Stolz, University of Pittsburgh, USA.

20. místo: Dinosauří kost. Dvaačtyřicetinásobné zvětšení. Fotografii pořídil Douglas Moore, University of Wisconsin - Stevens Point, USA.

