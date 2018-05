Jazyk a řeč jsou optimisté. Mozek mu to pesimismem spíš kazí, ukázal výzkum

Řeč je to, co nás oddělilo od zvířat. Není úplně jasné, jak vznikla, ani proč vlastně, ale jisté je, že pro člověka je to zásadní věc. Ještě před pár desítkami let se zdálo, že o řeči víme úplně všechno – ale ukazuje se, že nás jazyk stále něčím překvapuje.

