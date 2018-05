Kdyby byl šváb velký jako člověk, skákal by 100 metrů do dálky

Jediným skokem dokáže překonat padesátinásobek délky svého těla. Kdybychom to přepočítali do lidské velikosti, skočil by skoro 100 metrů.

Na první pohled vypadá jako obyčejný šváb. Ale to jen do okamžiku, kdy použije extrémně vyvinuté zadní nohy k tomu, aby se obrovským skokem vznesl k nebi. „Jiné druhy švábů neměly potřebu vyvíjet si schopnost skákat. Ale tenhle jihoamerický ten evoluční skok udělal,“ popisuje výzkum zoolog Mike Picker z univerzity v Cape Townu. „Má zcela bizarní design těla,“ vysvětluje ve studii pro magazín Biology Letters.

Rekordman v říši hmyzu

Na světě žije asi 4000 druhů švábů – a všechny lezou po zemi. Až roku 2006 byl objeven podivný skákavý šváb - a o čtyři roky později byl pojmenován jako Saltoblattella montistabularis. Jeho zadní nohy mají zcela jedinečnou konstrukci, podobnou nohám kobylky. Ale šváb kobylky bez problémů „přeskáče“. Zatímco ty nejdále skákající druhy kobylek zvládnou překonat na jeden skok vzdálenost dvaceti tělesných délek, šváb bez problémů skočí osmačtyřicetinásobek své tělesné délky.

"Skákající švábi si mohli vybrat jakýkoliv způsob skákání – třeba ten, jaký využívají blechy; ale evoluce je přivedla k nohám podobným těm kobylčím,“ říká Picker. Aby vědci přesně popsali způsob skákání, natáčeli ho na vysokorychlostní kameru. Podívejte se, jak vypadá zpomaleně:

Zjistili, že za gigantický skok mohou švábí kolena. V nich jsou svazky elastického proteinu resilinu. Když se švábí nohy stáhnou, resilin se napne – a uloží energii podobně jako třeba guma u praku. Když přijde okamžik skoku, šváb napne zadní nohy a tím uvolní pružinu v kolenou. O zlomek sekundy později už sviští vzduchem se zrychlením, které třiadvacetinásobně překonává zemskou gravitaci.

Za všechno může sex

Způsob skákání těchto švábů je však jedinečný ještě z jiného důvodu. Na rozdíl od jiných druhů švábů nebo kobylek nemá Saltoblattella křídla, která by mu pomohla stabilizovat let vzduchem. Proto si pomáhá tykadly – řídí s nimi svůj let podobně jako si parašutista při seskoku pomáhá rukama. Tykadla navíc dávají švábímu tělu více aerodynamický tvar. Pro ideální let je tento šváb vybaven i zvláštníma očima, která mu pomáhají najít při rychlém skoku bezpečné místo přistání.

Proč si vlastně švábi tento podivný způsob pohybu vyvinuli? „Hlavní příčinou není únik před predátory ani hledání kořisti,“ tvrdí Pickem. „Žijí ve vysoké trávě, ve vertikálním prostředí. Aby našli partnera k páření, musí se dostat rychle a bezpečně i na vysoká a vzdálená místa. A skákání je pro ně v tomto případě nejméně energeticky náročnou činností…“

