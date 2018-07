Klonování ohrožených zvířat se možná stane realitou. V Brazílii se o to pokusí skupina vědců

Brazilští přírodovědci plánují naklonovat ohrožené druhy divokých zvířat. Některé druhy jsou v brazilské divočině čím dál vzácnější a vědci si už několik let vytvářejí jejich genovou banku. Podle agentury AP nasbíral tým výzkumné agentury Embrapa za dva roky stovky vzorků DNA od osmi živočišných druhů. V jejich genotéce se tak ocitl třeba mravenečník, tamarín, nosál, jelen či jaguár.

Klonování mamutů: Sibiři našli zbytky zachovalých těl mamutů. Rusové je už zase chtějí klonovat

Zatímco v jiných zemích světa se vědci už o klonování divokých zvířat většinou s nevelkým úspěchem pokoušeli, v Brazílii se k umělé tvorbě ohrožených druhů chystají poprvé.

Ze zkumavky do zoo

První naklonovaný tvor přijde na svět nejdříve za několik let, tvrdí vědci. Zvířata ze zkumavek genových inženýrů ovšem nezamíří do volné přírody, nýbrž do některé z brazilských zoo.

Klonování zvířat má řadu kritiků, kteří tvrdí, že by se Brazílie měla spíše zaměřit na ochranu prostředí živých zvířat než na výrobu umělých. Kvůli dlouhodobému odlesňování přicházejí v Amazonii o své přirozené prostředí stovky druhů.

S tím souhlasí i samotní vědci. "Je jasné, že klonování nemůže nahradit ochranu přirozeného prostředí ohrožených druhů. Je to způsob, jak pomoci zoologickým zahradám rozšířit jejich sbírky, zvláště u zvířat, která se v zajetí nesnadno rozmnožují," řekl vedoucí vědeckého týmu Carlos Federico Martins.

Největší šanci na úspěšné naklonování má podle něj vlk hřivnatý (viz foto vlevo). Šelma vysoká téměř metr je zapsána na seznamu ohrožených druhů, na světě žije zrhuba 23 600 jedinců. Pravděpodobnost úspěchu zvyšuje fakt, že je možné vlka naklonovat za pomoci více druhů zvířat. Buňku z kůže vlka mohou vědci prostřednictvím vajíčka umístit například do samice psa, která pak může fungovat jako náhradní matka.

Prvním úspěšně naklonovaným zvířetem na světě byla v roce 1996 ovce Dolly. Tu veterináři utratili ve věku šesti let kvůli plicnímu viru. V současnosti se úspěšnost klonování zvířat pohybuje mezi pěti a sedmi procenty.

Věděli jste, že…

… před 11 lety vědci z Texas A&M University naklonovali první kočku? Pojmenovali ji CC (CopyCat). Přesnou kopií však nebyla - její osobnost byla odlišná.

… že se podařilo naklonovat i octomilky nebo žábu?

… díky klonování vědci dokázali oživit vymřelý druh kozorožce Capra pyrenaica pyrenaica. Podařilo se jim to však jen na 7 minut. Krátce po narození totiž zvíře kvůli deformaci plic zemřelo.

Úvodní foto (jaguár): Thinkstock

