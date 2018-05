Les sebevrahů v Japonsku: Děsivé místo, kde ukončí život ročně stovky lidí

Sebevražda – to je téma, které historií Japonska prolíná od těch nejstarších dob. Pro Japonce bylo dobrovolné ukončení života vždy velmi důležité. Od dob, kdy si samurajové rozřezávali břicha při sepukku, přes známé piloty kamikadze, až po současnost. Dnes se Japonci nejčastěji zabíjejí v pralese Aokigahara. Úřady zde každý rok najdou asi stovku lidí, kteří tu zemřeli vlastní rukou.

Proč sem Japonci odcházejí zemřít, není dodnes zcela jasné, ale zřejmě za to může jedna vlivná kniha. Celý fenomén pralesa sebevrahů zkoumá už čtvrt století místní geolog Azusa Hayano – natočil o něm i krátký dokumentární film, na který se můžete podívat tady.

Pozor, některé části videa jsou extrémně drsné a určitě by ho neměli vidět malé děti:

Sám Hayano objevil osobně v lese nejméně stovku mrtvých těl – ale ani jemu není úplně jasné, proč se z hustého a krásného lesa Aokigahary stalo místo smrti. Nejvíce mrtvol se nalézá v srdci lesa, na místě nazvaném Jukai, neboli moře stromů.

Na motivy toho, proč zde lidé umírají, se dá usuzovat především z předmětů, které si s sebou lidé do pralesa odnášejí. Často jsou to vzpomínky na blízké, ale vůbec nejvíc se objevují odkazy na nešťastnou lásku. A právě tady je třeba hledat spojitost s výše zmíněnou knihou.

Roku 1960 totiž vydal japonský spisovatel Seichō Matsumoto román Nami no Tō. Kniha končí tím, že dvojice nešťastně zamilovaných mladých lidí odchází spáchat společnou sebevraždu – právě do pralesa Aokigahara. Příběh se stal kultovní záležitostí a spousta mladých Japonců odchází do lesa napodobit své vzory; podobně jako vyvolala vlnu sebevražd kniha Utrpení mladého Werthera od J.W. Goetheho.

Prales smrti má hrůzné dějiny

Podle mnoha náznaků však byl prales místem smrti už mnohem dříve. Středověké příběhy ho spojují s démony a přízraky, v 19. století zase sloužil jako místo ohavné tradice nazvané ubasute. Spočívala v tom, že mladí muži odnášeli do tohoto lesa své matky. Pak je tam opustili a vyčerpané ženy v lese osaměle umíraly…

Aokigahara patří na seznamu míst, kde dojde k nejvíce sebevraždám, na druhé místo. Kolem stovky úmrtí ročně je číslo, které překonává jen jediné místo – most Golden Gate v San Francisku, kde každým rokem pokusí zabít asi 1500 lidí.

