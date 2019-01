Lucy měla před miliony let souputníka. Chodil také vzpřímeně

Doposud neexistovaly důkazy o lidském příbuzném, který by žil ve stejné době jako Australopithecus afarensis, k němuž patřila i Lucy, tedy před třemi až čtyřmi miliony let. Ostatky druhu, jehož příslušnost ale není možno bez lebky či zubů určit, objevil mezinárodní tým vědců roku 2009 v oblasti Afar ve východní Etiopii, jen necelých 50 kilometrů od místa nálezu Lucy o 35 let dříve. Jisté je pouze to, že nebyl stejného druhu jako Lucy a stáří fosilie je odhadováno na 3,4 milionu let.

Lucy byla objevena roku 1974 v Etiopii a vyvolala okamžitě senzaci. Je to nejstarší dobře zachovaná kostra našeho předka, který už chodil po dvou. Lucy patří k druhu Australopithecus afarensis a její stáří se odhaduje na zhruba 3,2 milionu let. Kostra se dochovala přibližně ze čtyřiceti procent. Lucy měřila kolem jednoho metru.

Tento hominid dokázal chodit stejně jako Lucy vzpřímeně, ale nohu měl chápavou a užíval ji k pohybu ve větvích stromů. Jde o důkaz, že o vzpřímenou chůzi se pokoušelo vícero lidských příbuzných. Schopnost chodit vzpřímeně je klíčový znak, jenž odděluje lidi od ostatních velkých lidoopů.V dávné historii lidského rodu žily vedle sebe různé druhy hominidů, tohle je ale první důkaz, že se tak dělo už v tak dávné době.

Lucy, Ardi a kdo je ten třetí?

Dvounohost byla "složitá záležitost, a nikoliv jednorázová událost", upozorňuje William Harcourt-Smith z Amerického muzea přírodních věd v New Yorku.

Lidská noha se měnila po miliony let, aby nakonec poskytla člověku pružný krok. Člověk má jeden zavalitý velký prst, který se staví vedle ostatních prstů. Má také stabilní patu a oblouk, který rozkládá naši váhu při chůzi, běhu nebo skoku.

Nově nalezená noha připomíná končetinu hominida druhu Ardipithecus ramidus, který žil v dnešní Etiopii o milion let dříve než Lucy. Badatelé ale nevědí, jestli je její nositel například jejím blízkým příbuzným.

Nicméně stejně jako "Ardi" měl velký prst oddělen od ostatních prstů, aby se mohl chytat větví, a neměl oblouk. Ale na kostech jsou náznaky, že chodíval po dvou, alespoň občas, i když jeho chůze byla zřejmě nemotorná a nepříliš efektivní. A bez oblouku nemohl dojít ani tak daleko jako Lucy.

Jen něco přes metr vysoká Lucy trávila určitý čas v lese, ale byla lépe adaptovaná na pohyb kolem otevřených planin než nově objevený druh. Vzhledem k jejich odlišnému způsoba života se pravděpodobně tyto druhy nestýkaly, soudí vědci.

Úvodní foto: Isifa

