Malý krok pro lidstvo, velký pro roboty

Poslední let raketoplánu Discovery se stane první letem, který vynese (start byl naplánován na středu 3. 11. 19:52 GMT a později posunut na 4. 11.; kvůli technickým problémům byl nakonec start odložen o měsíc) do vesmíru humanoidního robota. Robonaut 2 - zkráceně R2 -, tak otevírá novou kapitolu v pronikání do vesmíru.

R2, společný projekt NASA a automobilky General Motors, se má stát výkonným pomocníkem astronautů a v některých případech je zcela nahradit. Tam, kde je extrémně horko nebo naopak zima, či jde o extrémně nezajímavou činnost, jako je „drhnutí paluby“, může R2 astronauty nahradit, ale jeho využití do budoucna může být ještě širší.

Příští generace robonautů pak mohou připravit cestu lidským výpravám na asteroidech nebo na Marsu. Myšlenka, že by robonauti fungovali jako avataři ovládaní na dálku vybraným lidským operátorem je také lákává, protože roboti nepotřebují pro cestu ani vzduch, ani vodu, ani pohodlné kajuty. Mnohem lépe se vyrovnají i s přetížením.

Cesta na Mezinárodní vesmírnou stanici je pro R2 prvním krokem do vesmíru. Na druhou stranu je pravdou, že robonautům chybí plánované nohy, ačkoli disponuje propracovaným trupem a jeho paže korunují sofistikované ruce. R2 je nicméně modulární a jeho trup muže být umístěn na mechanické rameno, nebo i na jezdící podvozek.

NASA už uvažuje, že její příští mise na Měsíc proběhne právě s pomocí robonautů do tří let. Předpokládané úspory jsou více než lákavé. Zatímco vyslání lidí by celkově stálo asi 150 miliard dolarů, vyslání klonů R2 přijde na necelou půlmiliardu. Ovšem zatím jde o partyzánský projekt zainteresovaných konstruktérů a vědců, kteří postrádají oficiální podporu. Nicméně vzhledem k úsporám je možné, že o Projektu M ještě uslyšíme.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: