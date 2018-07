Najde vozítko Curiosity na Marsu život?

Robot stál 45 miliard korun.

Přípravy na vypuštění nové americké sondy k Marsu s pojízdnou robotickou laboratoří Curiosity naplno pokračují a start rakety z Floridy 25. listopadu v 10:25 místního času je zcela reálný. Pokud by počasí nebo technické potíže startu v plánovaném termínu zabránily, je startovní okno otevřené až do 18. prosince. Oznámila to americká vesmírná agentura NASA. "Přípravy na vypuštění Curiosity při první příležitosti běží na plné obrátky," řekl vedoucí projektu Peter Theisinger z Laboratoře tryskového pohonu (JPL) v Pasadeně.

Aparát za 2,5 miliardy dolarů (asi 45 miliard korun) má zkoumat povrch planety a hledat stopy po současném nebo minulém mikrobiálním životě. Samohybná laboratoř Curiosity je s délkou 2,7 metru a hmotností 900 kilogramů velká jako menší osobní automobil. Odborníci očekávají, že bude fungovat nejméně jeden marťanský rok, což je 687 pozemských dní, tedy necelé dva pozemské roky. Ve vozítku je zabudováno deset vědeckých přístrojů včetně dvou, jež jsou schopny chemicky analyzovat rozdrcenou horninu, kterou jim podá robotické rameno.

Podívejte se, jak by mělo vypadat přistání na Marsu:

Curiosity by měla na povrchu "rudé planety" přistát v srpnu 2012. Téměř jednotunové vozítko bude mít za úkol zkoumat Galeův kráter, představující podle astronomů obzvlášť zajímavý objekt. Sonda má proto přistát poblíž úpatí vrstvené hory, zdvihající se do výše až pěti kilometrů ze středu kráteru. Bude zkoumat vzorky tamní půdy a zjišťovat, zda někdy v minulosti byly na čtvrté planetě sluneční soustavy přírodní podmínky vhodné pro vznik primitivního života.

"Právě Galeův kráter nám nabízí skvělou příležitost k četným testům potenciálně obyvatelných končin pro příští lidské výpravy, a současně možnost pochopit okolnosti rané vývojové fáze planety," uvedl na stránkách NASA John Grotzinger, specialista kalifornského technologického ústavu v Pasadeně. "Část kráteru, kde má Curiosity přistát, totiž tvoří vějíř naplavenin ze sedimentů nesených kdysi vodou. Vrstvy na úpatí hory obsahují jíly a sulfáty, které se, jak známo, tvoří ve vodě," dodal.

Curiosity je dvakrát větší a pětkrát těžší než dřívější marsovská vozítka Spirit a Opportunity, vysazená na marsovský povrch roku 2004. Jejich mise měla původně trvat asi tři měsíce, ale přístroje dokázaly pracovat mnohonásobně déle. Spirit uvízl v květnu 2009 uvízl v písku v polární oblasti planety a v březnu 2010 přestal komunikovat. Oportunity poblíž rovníkové oblasti pracuje dodnes.

Další animace ukazuje, jak bude vypadat mise Curiosity na rudé planetě:

Mise Curiosity využívá zkušeností s oběma malými vozítky, má ale také svá rizika, která Spirit a Opportunity neměly. Vzhledem ke své hmotnosti totiž nemůže na Marsu přistát jako obě malá vozítka, tedy pomocí hroudy malých balonů nafouknutých kolem sebe, které později splasknou a vozítko uvolní. Curiosity bude nad povrchem planety brzdit přistávací modul s raketovými motory, pod nímž bude Curiosity zavěšena na řetězu, jako jsou na Zemi převáženy velké náklady pod nosným vrtulníkem.

Připravovaná mise má tento nový způsob přesného přistání novátorsky vyzkoušet pro případné další mise na rudou planetu. Očekává se přitom, že laboratoř Curiosity umístí do předem stanoveného obdélníku o stranách 20 krát 25 kilometrů uvnitř Galeova kráteru. Mimo vytipovanou oblast je totiž terén velmi kamenitý a pro přistání nevhodný.

