Nejbezpečnější PIN na světě už není 8068. Protože to vědci prozradili

Experti z Data Genetics prozkoumali 3,4 miliony PINů, které lidé normálně používali. Zjistili přitom, že kombinace 8068 se objevila jednoznačně nejméně – pouze pětadvacetkrát. Podle serveru Softopedia je však lepší se nyní tomuto heslu vyhnout; zloději PINů ho už znají a je velká šance, že ho začnou zadávat hned po nejčastější kombinaci 1234. Tento PIN totiž použilo celých 11 procent majitelů PINů.

Proč ta čísla na 19?

Podle stejného výzkumu, zatím nejpodrobnějšího v dějinách, je dobré vyhnout se kromě obligátní 1234 také PINům začínajícím na 19. Ty jsou také velmi rozšířené – zejména proto, že si je lidé volí podle data svého narození. Všechny PINy začínající číslicí 19 spadají do pětiny nejpoužívanějších číselných kombinací.

Mezi 20 nejpoužívanějšími hesly jsou zejména opakování stejných čísel (jako oblíbené 1111 nebo 3333), kromě nich se do top dvacítky probojovaly ještě 4321, 1212 a 2001. Studie také doložila, že mnoho lidí si PIN vybírá podle toho, jak vedle sebe leží čísla na klávesnici jejich mobilního telefonu nebo bankomatu. Díky tomu patří mezi nejoblíbenější kombinace i jinak nenápadný PIN 2580 – na klávesnici totiž tvoří přímku směřující shora dolů.

Čím delší heslo, tím méně kombinací

Zpráva je značně alarmující – podle ní se dá vybrat asi 10 procent bankovních účtů hned prvním zadáním PINu. Navíc celou třetinu všech používaných PINů tvoří pouze 61 variací. Mohlo by se zdát, že řešením je prostě prodloužit PIN o více čísel. Ani to však podle studie nefunguje. Například u sedmičíselných kombinací je nejčastější kombinací 7777777, u šestičíselných 123123 a u devítičíselných 987654321. Nevýhodou dlouhých číselných kombinací je to, že se hůře pamatují – a o to častěji pak jejich majitelé volí snadno zapamatovatelné a tedy i uhodnutelné) kombinace.

Jaký PIN je tedy v současné době nejbezpečnější? Takový, který se vymyslíte, nikam si ho nezapíšete a nikomu ho neřeknete. A rozhodně by to nemělo být datum vašeho narození a ani zakázaná kombinace 1234…

