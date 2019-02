Nejbizarnější objevy roku 2012. Sliz s pamětí, lvice s hřívou nebo ryba s penisem na hlavě

Nejzvláštnější, fascinující, nejpřekvapivější nebo nejneočekávanější. Nebo taky nejdivnější. Takové jsou mnohé objevy loňského roku. Přinášíme výběr těch, které nás fascinovaly nejvíce.

Nejmenší žába na světě

Nejmenší žabka na světě. Na jak dlouho? FOTO: PLOS One

V pralesích Papuy-Nové Guineje byla objevena nejmenší žabka na světě. Je tak mrňavá, že se vejde na minci. Dva nové druhy maličkých žab objevili američtí vědci v pralesích Papuy-Nové Guineje. Jedna z nich, pojmenovaná Paedophryne amauensis, je patrně nejmenším obratlovcem na světě – měří sedm milimetrů. Více si o objevu přečtěte v našem článku Nejmenší žába světa měří jen 7 milimetrů. Vidíte ji na úvodním obrázku.

Sliz bez mozku, ale s pamětí

Tak o tento objev jsme vás ochudili. Snad nám to odpustíte. Vědci objevili, že hlenky (neboli slizovky), organismus bez mozku, vykazuje jistou formu paměti. Více si můžete přečíst zde. Hlenky jsou vůbec docela zajímavé - do jisté míry v sobě spojují vlastnosti buněk z říše hub i živočichů, i když nejsou blíže příbuzné ani jedné z těchto říší. Jejich tělo tvoří v určité fázi jediná buňka, která má ale mnoho jader a vytváří tzv. plazmodium či pseudoplazmodium.

Kočka se dvěma tvářemi

Kočičí dvojzáhada se objevila i v televizi. Zdroj: TODAY Show/NBC

Venus, kočka se dvěma tvářemi, se stala hitem v srpnu. Tříletému zvířeti dokonce založili i facebookový profil a její videa najdete na You Tube.

Světlovlasí černoši a Evropané nemají nic společného. Geny pro blond vlasy jsou dva Celý absurdní kolotoč, který se kolem zvířete odehrává, ale nic nemění na tom, že je opravdu výjimečná a nikdo netuší, co za nezvyklým zbarvením stojí. Jedna půlka hlavy je černá se zeleným okem a druhá je zrzavá s okem modrým. Změna barev je dokonalá - mění se přesně v polovině tváře. Dělicí čára je jako podle pravítka… Stojí za tím mísení genů? Vědci je v tomto případě nazvaly "absolutním zázrakem". Více si můžete o případu přečíst zde. Ryba s penisem na hlavě Pohlavní orgán se nachází na spodní části hlavy přímo za ústy. FOTO: http://www.mapress.com Malá rybka žijící ve Vietnamu je výjimečná – obě pohlaví mají pohlavní orgány umístěné nikoliv v zadní části těla, ale na hlavě… Nově objevená rybka dostala jméno Phallostethus cuulong. Patří mezi hrdlovkovité ryby – všichni zástupci této čeledi ryb vynikají zvláštním umístěním rozmnožovacích orgánů. Mají je přímo na hlavě, přímo za ústy. Tento orgán se správně jmenuje priapium a jde o značně složitý „stroj na rozmnožování“. Leží na spodní straně samčí hlavy a je tvořen z přeměněných pletenců břišních ploutví a žeber. Do tohoto orgánu vedou kanálky nejen z pohlavních orgánů, ale také z ledvin a střev – vyměšuje tedy veškeré odpady rybího těla. K priapu patří i speciální výběžky, které slouží k lepšímu přidržení samice v průběhu kopulace. O objevu jsme psali - přečtěte si článek zde Obrovské oko z oceánu

Obří oko ve velikosti baseballového míčku vyplavil oceán na floridské břehy v říjnu loňského roku. Informace se záhy objevila na internetu a nad vším visela otázka - jakému živočichovi oko patří? Několik dní nikdo nevěděl, všichni jen hádali. Konec hypotézám učinilo prohlášení Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, že jde o oční bulvu mečouna. Americký NG vyhlásil tento "objev" nejdivnějším za rok 2012. Obrovskou bulvu si prohlédněte na úvodním obrázku.

Lvice s hřívou

Vypadá jako lev, ale není to lev - je to lvice, ale s hřívou. Ne, to není nesmysl. V Africe najdete (není to ale nijak jednoduché) lvice, které mají hřívu, jako kdyby byly samci. A věřte, že by nezmátly jen vás, ale i ostatní lvy. A kde žijí? V oblasti Mombo v deltě řeky Okavango v Botswaně. Více si můžete přečíst zde.

FOTO: PLOS One

