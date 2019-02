Nejdražší objektiv světa: šejk za něj zaplatil přes 40 milionů

Na světě existuje mnoho různých exotických objektivů. Některé lákají designem, jiné vlastnostmi. Leica APO-Telyt-R 1:5.6/1600mm se může pochlubit tím, že jde o vůbec nejdražší komerčně prodávaný objektiv na světě. Dražší už jsou jen objektivy, které se používají při výzkumu, například ten, pomocí nějž fotí sonda Curiosity na Marsu.

Jde o vůbec největší, nejdelší a současně nejtěžší objektiv, jaký kdy společnost Leica vyrobila. Nechal si ho roku 2006 na zakázku udělat katarský šejk Saud bin Mohammed Al-Tháni. Zaplatil za něj tehdy něco přes dva miliony dolarů, v přepočtu 41 milionů korun. Šejk je velkým fanouškem do fotografování, proto mu nebylo peněz líto. Objektiv existuje v jediném exempláři, který je v Kataru, ale prototyp najdete v showroomu Leiky v německém Solmsu. Odtamtud také pochází fotografie objektivu v tomto článku.

Protože šlo o práci na zakázku, existuje o tomto objektivu relativně málo technických informací – a protože šejk zatím nezveřejnil ani jediný obrázek, kterou by tímto objektivem nafotil, vlastně ani nevíme, jak fotí. Je určený pro fotoaparáty Leica SLR, měří na délku přibližně 1,2 metru – 1,55 metru i s krytem. Váží 60 kilogramů. Čočka má průměr 42 centimetrů. Pokud se vám zdá jeho ohnisková vzdálenost 1600 milimetrů až moc - pořád to ještě není všechno. Objektiv je údajně kompatibilní s telekonvertery 1.4x a 2x APO, díky čemuž vznikne optický systém 1:8/2240mm respektive 1:11/3200mm. Název APO ve jménu objektivu znamená, že je vybavený čočkami s ultra nízkou disperzí pro co nejlepší prokreslení obrazu. Tyto čočky snižují barevnou vadu objektivu a potlačují ji na absolutní minimum.

Podle dánského experta na společnost Leica Thorstena Overgaarda si katarský šejk k objektivu pořídil rovnou i speciálně upravený automobil značky Mercedes. V něm objektiv převáží a rovnou z vozu by se mělo dát tímto monstrem také fotografovat. Šejk Saud je známým sběratelem umění, několik let byl dokonce ministrem kultury své bohaté země. Fotografování miluje natolik, že založil nejprestižnější arabskou fotografickou soutěž - Al-Thani Awards.

OPRAVA: Náš čtenář Martin Kováč nás upozornil na ještě větší objektiv. Jde o Zeiss Apo Sonnar T* 1700 mm F4, který váží 256 kilogramů. Jeho cena však není známá. Jisté je jen to, že roku 2006 byl vyroben jeden prototyp, který si koupil nějaký zájemce z arabského světa. Na těle objektivu je nápis, který se zmiňuje o Kataru, je tedy dost dobře možné, že ona největší objektivy světa skončily ve stejných rukou…

FOTO: Zeiss, další fotografie i informace pocházejí ze serveru www.apotelyt.com.

