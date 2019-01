Nejdřív Měsíc, pak zbytek vesmíru! Rusové si v dobývání kosmu věří

Šéf ruské vesmírné agentury Roskosmos Vladimir Popovkin odmítl výsměch médií, že agentura ve svých plánech do roku 2030 chystá – šedesát let po Američanech – zopakovat přistání na Měsíci. Šlo by podle něj o krok k ovládnutí vzdáleného vesmíru.

