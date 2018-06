Nejhorší lidožrouti v dějinách: Medvěd Kesagake ze msty vyvraždil část vesnice

Sedm mrtvých během tří dní.

Pokud se podíváte na tento článek, bude vám jasné, že nejnebezpečnějším zvířetem Japonska jsou obří sršni. Ročně připraví o život asi 40 lidí – a to i v dnešní době plné lékařských zázraků. Největším zvířetem japonských ostrovů je ale místní varianta medvěda hnědého. A právě jeden z těchto tvorů se zapsal do dějin Japonska jako nejhorší zabiják lidí všech dob.

Japonsko bylo za první světové války jen stínem toho, čím se stalo o 20 let později. Velká část země byla stále ještě zemědělská, lidé žili v zapadlých údolích i v hlubokých lesích. Jednou z mnoha zaostalých vesnic byla i Sankebetsu na ostrově Hokkaido. Nejvíc obyvatel se živilo pěstováním obilí, část klučila stále ještě neprostupné lesy. A v nich žili medvědi.

Medvěd, který ochutnal lidské maso

Jednomu z nich, obrovskému samci, říkali místní Kesagake. Do Sankebetsu chodíval rád a často, pochutnával si tam na sklizené kukuřici. Pro vesničany však jeho stále častější návštěvy představovaly stupňující se problém. Proto se ho rozhodli zabít – nevyšlo jim to a postřelený medvěd uprchl do hor. Vesničané se domnívali, že tím je vše vyřešeno; medvěd se naučí mít z lidí strach a vesnici se vyhne. Víc už se ani mýlit nemohli…

V prosinci roku 1915 se ve vsi objevil ještě jednou. Ale tentokrát nešel po kukuřici, ale po lidech. Vnikl do rodiny farmáře Ota, kde našel jen jeho ženu s malým dítětem. Kesagake zabil nejprve batole a pak zaútočil na jeho matku a odtáhl ji do lesa. Když se vrátili vesničané z pole, sebrali zbraně a muži se vydali za medvědem do lesa rozhodnuti ho zabít. A znovu selhali; medvěda jen postřelili a on znovu uprchl do hor. Lidé našli jen ostatky ženy – už byly částečně sežrané a zahrabané pod sněhem.

Později se medvěd do domu rodiny Ota znovu vrátil, ale to už ho před ním hlídali ozbrojení muži. Medvěd projevil nečekanou dávku inteligence a správně si domyslel, že jiné domy asi budou o to méně střežené. Tentokrát zaútočil na dům rodiny Miyoke. Jeho zběsilému napadení tentokrát podlehly dvě maličké děti a těhotná žena. Podle svědků, které citoval japonský dobový tisk, se měla plazit před medvědem a prosit ho o život. Kesagake během pouhých dvou dní připravil o život šest lidských bytostí.

Medvědí nebezpečí

Vesničané zpanikařili, část uvažovala o tom, že se přestěhují, ti pověrčivější nabízeli oběti duchům kami, o nichž si mysleli, že jsou rozhněvaní. Racionálnější muži se zachovali podobně jako ve filmu Sedm samurajů – vyrazili s prosbou o pomoc. Nikoliv k sedmi bojovníkům, ale za vyhlášeným lovcem medvědů jménem Yamamoto Heikichi. Ten medvěda vystopoval a 14. prosince ho s pomocí místních i ulovil. Po pitvě zjistil, že Kesegake musel zabít člověka ještě před tímto masakrem a také změřil, jak obrovský medvěd byl.

Údajně měřil na výšku téměř tři metry a vážit měl 380 kilogramů. Jeho agresivita byla způsobená pravděpodobně tím, že se předčasně probudil ze zimního spánku. Tím však ještě celá záležitost neskončila – další člověk zemřel na zranění způsobená tímto medvědem o pár dní později a další muž se utopil v řece, když z údajně prokleté vesnice prchal. Sankebetsu pak opustila většina obyvatel…

Ostrov Hokkaido se s medvědy a jejich zabijáckým apetitem musí potýkat až do současnosti. Například roku 2010 zabili medvědi 5 lidí, dalších nejméně 60 bylo vážně poraněno. V rezervaci Akita byl první člověk tohoto roku zabit v polovině dubna…

