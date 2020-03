Nejhorší zbraně v dějinách: Nástroje smrti pohledem moderních technologií

V dávných dobách nebylo na bojištích místo, kam byste se mohli schovat. Znamenalo to zabij, nebo budeš zabit. Od římských mečů až po samopaly a výbušniny z první světové války, tento zbrusu nový šestidílný seriál Nástroje smrti cestuje zpět časem a dá vám do rukou některé z dávných nejnebezpečnějších zbraní.

Prostřednictvím řady inovačních testů a moderních experimentů zblízka uvidíte, co udělají čepele a kulky s lidským tělem. Přemýšleli jste někdy nad tím, jaké by to bylo dostat drtivou ránu válečnou sekerou nebo být trefený smrtícím šípem?

Smrt včera a dnes

V minulosti byla smrt daleko blíže než dnes, kdy je smrt často otázkou zmáčknutí jednoho tlačítka. Doba, kdy bojovníci projevovali velkou statečnost, stáli proti sobě čelem a dívali se jeden druhému do očí, byli do sebe zaklesnutí a jeden neměl s druhým slitování, je pryč.

Toto je opravdu detailní, poutavá podívaná na tvrdou realitu bitev – seriál zkoumá vývoj a účinnost zbraní napříč věky. Inovativní experimenty odhalují, jak se čepele a kulky uzpůsobovaly tak, aby způsobily nenapravitelná zranění, a forenzní odborníci předvedou barbarské metody, jakými byly zranění často léčeni. Pořad vám zároveň do detailu ukáže, jak dalece účinné štíty, brnění a přilby vlastně byly.

Tento dokumentární seriál nás provede různými boji během vývoje lidstva a umožní nám více pochopit jednotlivé bojové strategie a taktiky, které lidstvo vymyslelo. Uvidíme, jak se vedly jednotlivé bitvy, poodhalíme tajemství používaných zbraní a zjistíme, proč některé boje skončily s tak děsivými následky. V bitvách byly použité různé zbraně, kterými si nepřítel dokázal naklonit pomyslnou misku vah na svoji stranu, zatímco protivník utrpěl devastační porážku a jeho osud byl zpečetěn. Zbraně, které po právu mají označení „nástroje smrti“.

Vezmeme vás zpátky v čase, abyste pochopili strategii a taktiku, proč se bitvy vedly tak, jak se vedly a proč jich tolik mělo tak děsivé výsledky. Byly to nositelé smrti. Byly to Nástroje smrti!

Díky zbraním vypadá člověk větší. Funguje to na sto procent

Jestli jste někdy přemýšleli, jaké by to bylo dostat velkou ránu válečnou sekerou, být zasaženi smrtícím šípem nebo mít zničené tělo od speciální kulky, pak vítejte ve světě bitev, kde bratr nezná bratra a kde každé vylepšení zbraní znamená větší šanci na vítězství.