Nejkrásnější fotografie zvířecích očí: Poznáte je?

Pohled do očí vám nejlépe řekne, s kým máte tu čest. To platí u lidí. U zvířat, zejména těch dravých, je naopak pohled do očí často tím posledním, co na zvířeti spatříte… Suren Manvylyan dokáže fotit oči, jako málokdo jiný. Zkuste uhodnout, jakému zvířeti oči na fotografii patří. Správné odpovědi najdete na konci článku.

Fotografie číslo 1:

Tyto oči patří:

a) slimákovi

b) chobotnici

c) mořskému krabovi

Fotografie číslo 2:

Tyto oči patří:

a) kryse

b) psu huskymu

c) siamské kočce

Fotografie číslo 3:

Tyto oči patří:

a) kaprovi

b) žábě

c) slepici

Fotografie číslo 4:

Tyto oči patří:

a) lamě

b) morčeti

c) koni

Fotografie číslo 5:

Tyto oči patří:

a) orlovi

b) leguánovi

c) anakondě

Fotografie číslo 6:

Tyto oči patří:

a) koni

b) krávě

c) tygrovi

Fotografie číslo 7:

Tyto oči patří:

a) krokodýlovi

b) zmiji

c) kočce

Fotografie číslo 8:

Tyto oči patří:

a) jezevci

b) fretce

c) hyeně

Fotografie číslo 9:

Tyto oči patří:

a) siamské kočce

b) psu huskymu

c) lednímu medvědovi

Fotografie číslo10:

Tyto oči patří:

a) hroznýšovi

b) ještěrce

c) klokanovi

Fotografie číslo 11:

Tyto oči patří:

a) koni

b) králíkovi

c) kobře

Fotografie číslo 12:

Tyto oči patří:

a) morčeti

b) koalovi

c) kajmanovi

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI: 1A, 2C, 3A, 4B, 5B, 6A, 7A, 8C, 9B, 10 A, 11B, 12C

