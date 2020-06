Nejsilnější smrtící jedy mohou zachraňovat tisíce lidských životů. EXKLUZIVNĚ PRO NG

Michael se rozhodl, že se půjde vykoupat. Byl se svou rodinou na prázdninách v mexickém Guerreru a bylo horko jako v peci. Popadl plavky, které se sušily na židli, vklouzl do nich a skočil do bazénu. Místo chladivé úlevy však pocítil na zadní straně stehna spalující bolest. Strhl si plavky a nahý vyskočil z bazénu. Nohu měl celou jako v ohni.

Přežít svou smrt

Za ním se na hladině mrskalo malé a ošklivé žluté stvoření. Nabral je do plastové misky s pevným uzávěrem a správce domu ho rychle odvezl do místní pobočky Červeného kříže. Lékaři okamžitě identifikovali útočníka: byl to štír Centruroides sculpturatus, jeden z nejjedovatějších druhů v Severní Americe. Prudkou bolest způsobenou bodnutím obvykle vystřídá něco, co postižený člověk vnímá jako elektrické šoky probíhající celým tělem. Oběť uštknutí někdy zemře.

Naštěstí pro Michaela (požádal mě, abych neuváděla jeho celé jméno) se štír ve zdejší oblasti vyskytuje často a ve středisku měli připravený protijed. Dostal injekci a po několika hodinách ho propustili. Během třiceti hodin bolest ustoupila.

Zázračné uzdravení?

To, co se stalo později, nemohl nikdo předvídat. Michael už osm let trpěl chorobou zvanou ankylozující spondylitida (Bechtěrevova choroba). Je to chronické autoimunitní onemocnění, něco jako artróza páteře. Nikdo neví, co je její příčinou. V nejhorších případech obratle srůstají, pacient zůstane trvale shrbený a trpí stálými bolestmi. „Záda mě bolela každé ráno, a když jsem měl špatný den, bolest byla tak hrozná, že jsem ani nemohl chodit,“ říká Michael.

Ve dnech následujících po uštknutí však bolest zmizela a dnes, po dvou letech, je Michael v podstatě bez bolestí a většinou ani nemusí užívat léky. Sám je lékař a nechce přeceňovat význam jedu štíra při zlepšení svého stavu. Přesto říká: „Jestli se bolest zase vrátí, nechám se od štíra bodnout znovu.“

Smrt na tisíc způsobů

Jed – látka, která kane z jedových zubů a žihadel stvoření, jež číhají na turistických stezkách a skrývají se ve sklepení nebo pod hromadou dřeva – je nejúčinnější přírodní smrtící látkou. Jed dokáže prakticky okamžitě zastavit důležité tělesné funkce. Složitá tekutina je plná toxických bílkovin a peptidů, krátkých řetězců aminokyselin, které se bílkovinám podobají. Molekuly mají různý účinek a zaměřují se na různé cíle, působí však ve vzájemné součinnosti tak, aby zasadily smrtící úder. Některé se zaměřují na nervovou soustavu, zastavují komunikaci mezi nervy a svaly a tím postižený organismus ochromují. Některé jedy ničí určité molekuly a přivodí tak zhroucení buněk a tkání. Jed může zabíjet tím, že vyvolá srážení krve a srdeční zástavu, nebo naopak srážlivost krve naruší a spustí smrtící krvácení.

Jediným kousnutím lze do těla vpravit desítky, a dokonce stovky různých toxinů. Některé mají podobné účinky, jiné jsou co do účinků jedinečné. Při evolučních závodech ve zbrojení mezi predátorem a kořistí se neustále vylepšují zbraně i obranné prostředky. Výsledkem mohou být nesmírně účinné směsi: představte si, že podáte protivníkovi jed, potom ho bodnete nožem, a nakonec ho dorazíte kulkou do hlavy. I takové mohou být účinky jedu.

Smrtící i životadárné

Ironií je, že jedy jsou cenné z hlediska medicíny právě kvůli vlastnostem, které z nich dělají smrtící zbraň. Mnohé toxiny se zaměřují na stejné molekuly, které potřebujeme ovlivnit při léčbě nemocí. Jed působí rychle a vysoce specificky. Jeho aktivní složky – jsou to peptidy a proteiny, které působí jako toxiny a enzymy – zamíří k určitým molekulám a zapadnou do nich jako klíč do zámku. Většina léků pracuje stejně: zapadnou do molekulárních zámků a ovládnou je, aby překazily zhoubné účinky. Není jednoduché najít toxin, který zasáhne pouze určitý cíl, avšak nejúčinnější léky na srdeční choroby a na cukrovku byly odvozeny z jedů. Během deseti let možná budeme mít k dispozici nové léky působící proti autoimunitním chorobám a rakovině a léky tišící bolest.

„Nehovoříme o několika nových lécích, nýbrž o celé skupině léků,“ říká toxinolog a herpetolog Zoltán Takácz, zařazený do programu NGS určeného pro nadějné vědce. Dosud byla podrobně posouzena léčivá hodnota necelého tisíce toxinů a na trh se dostalo přibližně deset významných léčiv pocházejících z tohoto výzkumu. „Na laboratorní analýzu čeká možná až dvacet milionů toxinů u jedů,“ říká Takácz. „Je to obrovské. Jedy otevřely pro farmakologii úplně nový prostor.“

Schopnost vytvářet jed si během evoluce osvojilo více než 100 000 živočichů.

Napsala Jennifer S. Hollandová

Fotografie Mattias Klum