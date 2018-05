OBRAZEM: Fascinující fotografie z vědeckého výzkumu. Jsou krásné, a navíc vás poučí

Vyhlášení nejlepších snímků Wellcome Image Awards letos připadlo na 20. června. Vyhrály fotografie, které porota vybrala jako ty nejvíce poučné, pozoruhodné a technicky dokonalé.

Zářivé zelené pavučiny a růžoví motýli. To jsou vítězné snímky soutěže Bio Art

Letos zvítězily dva snímky z Institutu pro integrovaný výzkum rakoviny Davida H. Kocha (Koch Institute for Integrative Cancer Research při Massachusetts Institute of Technology). Vítězné fotografie jsou vystaveny v prostorách Wellcome Collection v Londýně až do 31. prosince 2012.

A jaké snímky nás zaujaly nejvíce?

Lístek levandule (Annie Cavanagh)

Uměle nabarvená fotografie z řádkovacího elektronového mikroskopu. Levandule obsahuje cenný esenciální olej, který má antiseptické vlastnosti a byl během 1. světové války používán na dezinfekci podlah a stěn v nemocnicích.

Oocyty drápatky vodní (Vincent Pasque, University of Cambridge)

Samičí pohlavní buňky africké žáby drápatky (Xenopus laevis) zachycené na fotografii z konfokálního mikroskopu pocházejí z výzkumů vývojové a buněčné biologie. Každý oocyt (nezralé vajíčko) je obklopen tisíci folikulárními buňkami (ty jsou zabarvené modře) a cévy, poskytující kyslík oocytům i folikulárním buňkám, jsou na obrázku vyznačeny červeně. Vaječníky dospělé drápatky obsahují až 20 000 oocytů. Dospělé oocyty mají velikost asi 1,2 milimetru v průměru; jsou tedy docela veliké v porovnání s jinými druhy.

Krystaly kofeinu (Annie Cavanagh a David McCarthy)

Uměle nabarvená fotografie z řádkovacího elektronového mikroskopu ukazuje krystaly kofeinu. Kofein je alkaloid, který příznivě stimuluje centrální nervovou soustavu a srdeční činnost. Je pravděpodobně nejrozšířenějším stimulantem na světě. Ve větším množství se ale může stávat návykovým. Najdeme ho v různých semenech, listech nebo plodech rostlin. Funguje jako přírodní pesticid, který může paralyzovat nebo zabít hmyz poškozující rostliny. Skupina krystalů na fotografii ve skutečnosti měří 40 mikrometrů.

Nejlepší mikrofotografie světa: krásná může být blecha, rakovina i mýdlo

Nitrolebeční snímek epilepsie (Robert Ludlow, UCL Institute of Neurology)

Tato fotografie zachycuje povrch (kortex) lidského mozku pacienta trpícího epilepsií. Světle červené tepny zásobují mozek živinami a kyslíkem. Tmavší žíly odvádějí odkysličenou krev.

Muška čeledi Psychodidae (Kevin MacKenzie, University of Aberdeen)

Na fotografii je zachycena muška podobná molům. Tento hmyz klade své larvy do odpadních kanálů v domácnostech a dospělí jedinci pak žijí v okolí dřezů, záchodů nebo van. Tělo i křídla těchto mušek jsou pokryta chloupky a dorůstají délky 4–5 milimetrů.

Deset nejkrásnějších fotografií Země z vesmíru. Tak ji vidí Google

Co mají fotografie společného?

Fotografie spojuje věda – pocházejí z oblasti medicíny (z celé její historie počínaje starověkými civilizacemi až po současnou zdravotní péči), z oblasti biomedicíny a klinické medicíny. Sbírka obsahuje více jak 180 000 fotografií z různých rukopisů, vzácných knih, archivů či rentgenových snímků nebo klinické fotografie a fotografie z mikroskopů. Celá tato sbírka je k nahlédnutí na Wellcome Images Website.

FOTO: Wellcome Images Website

