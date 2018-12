OBRAZEM: Když se medvěd nebo levhart pokoušejí létat

Fotografie zachycující zvířata ve volné přírodě berou dech. Fotografovi Paulu Goldsteinovi se podařilo pohyb zvířat doslova "zmrazit", a uchovat tak pomíjivou krásu okamžiku. Zachytil zvířata po celém světě – od ledních medvědů, až po tučňáky nebo leopardy.

Fotografie zachycují dramatické okamžiky mezi paviány a leopardy, servaly… Paul tvrdí, že "savci i tučňáci neumějí létat, ale je krásné je pozorovat, když se o to pokoušejí..."

Vznášející se gepardi a nejlepší skokani

Gepardi při svém bleskovém běhu také vypadají, jako by se skoro vznášeli. Nedávný pokus s gepardí samicí Sarah v zoo v Cincinnati ukázal, že dokáže uběhnout 100 metrů za 6,13 sekundy. Nejrychlejšího běžce současnosti, Usaina Bolta, by tedy nechala asi 36 metrů za sebou…

Mezi zvířaty najdeme vynikající skokany. V disciplíně skoku do dálky i do výšky.

Ta je přímo stvořená pro pumu severoamerickou. Při dostatečném rozběhu může tato puma skočit až do vzdálenosti 12 metrů… Levhart sněžný umí ještě víc – skočí do vzdálenosti kolem 15 metrů…

Skákat však musí i zvířata, která příliš skokanských schopností do vínku nedostala.

Co se týče skoku do výšky, nemusíme hledat mezi exotickými zvířaty. Koně a psi jsou v této disciplíně poměrně velmi dobří. Ale nejlepší je zřejmě zase puma. Umí vyskočit 4 až 5 metrů do výšky…

Mezi nejlepší suchozemské skokany se řadí klokani. Ale jelenec běloocasý se jim vyrovná. Když ale vezmeme v potaz poměr velikost těla a délku skoku, vítězí skokem kolem 35 centimetrů "obyčejná" blecha…

