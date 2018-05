Zvířecí embrya – zázrak, kterému vzali život

Z pytláků polovojenské bandy

Pytláci bez skrupulí zabíjejí vzácná zvířata – neohlížejí se přitom ani na to, jestli se nejedná o březí samice. Z pytláků se za posledních 10 let staly organizované polovojenské bandy útočící na cokoliv se pohybuje. Nezastaví se ani před ochránci parků, loví prakticky všechny. Používají automatické zbraně proti ochráncům a speciální lovecké pušky na zvířata – ty proto, aby co nejméně poškodily kožešinu i maso zvířete.

Fotograf Chris Johns pátral po tom, co mají na svědomí pytláci.

I těhotné samice jsou lovná zvěř

U slonů jdou pytláci především po klech, za jeden kilogram slonoviny se v současné době platí asi 110 dolarů. Ty nejtěžší kly mohou vážit téměř 39 kilogramů – na jednom velkém dospělém slonovi se tak vydělat až 8000 dolarů – v přepočtu asi 150 tisíc korun.

Samozřejmě, že samotní pašeráci na tom vydělají jen minimum, největší dál částky shrábnou různí prostředníci a obchodníci. Nevýhodou afrických slonů proti jejich indickým příbuzným je to, že kly mají nejen samci ale i samice. Ty jsou pak lovené i v době březosti a populace nemá šanci se vzpamatovat.

