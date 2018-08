OBRAZEM: Masakr nosorožců. Proč pytláci útočí právě na ně?

Dělo se to už před stovkami let, ale vrcholu tento nesmyslný obchod dosáhl až v současnosti. Čísla o zabitých nosorožcích jsou děsivá: Třeba v Jihoafrické republice stoupl počet pytláky zabitých nosorožců v období 2007-2011 o neskutečných 2953 procent. Ne, to bohužel není chyba nebo překlep. Zatímco v roce 2007 bylo zabito jen 15 zvířat, vloni už to bylo 443 nosorožců.

Čínská medicína je považována za velmi prověřené a tradiční umění léčit. V poslední době její obliba raketově stoupá. A současně se zvyšuje počet bohatých a vystresovaných Číňanů, kteří jsou ochotní platit velké sumy za rohy nosorožců. Přestože bylo několika vědeckými studiemi doloženo, že rohy žádný vliv na lidské zdraví nemají a nemohou mít, loví se čím dál víc.

Ještě před pár lety putovala většina rohů do arabských zemí (největší poptávka po nich byla v Jemenu), dnes jsou hlavními odbytišti Čína a Vietnam. Největší důvod na tom má kniha Pen Ts’ ao Kang Mu ze 16. století. V ní byl nosorožčí roh popsán jako všelék na posednutí démony, měl léčit pohlavní dysfunkce, halucinace, otravy a také měl posilovat svaly. Také údajně zabírá při ztrátě sluchu, melancholii a artritidě.

Lovci často jen roh uříznou a zmrzačené zvíře nechají trpět. Podívejte se na video. Pozor, ty záběry jsou velmi kruté.

Roku 1983 se na vlastnosti rohu podívali poprvé objektivně i vědci. Biologové z institutu Hoffmann-LaRoche a ze Zoological Society of London dospěli k jednoznačnému důkazu, že pojídat roh nosorožce má pro člověka stejně blahodárné účinky, jako kdyby si okusoval nehty. Stejně negativní posudek vystavily o něco později i univerzity v Pekingu a Hongkongu. Ale drobné léčivé vlastnosti se nakonec prokázat podařilo – pokud žraly krysy v obrovském množství (stonásobek dávky, která se používá v tradiční medicíně) prášek z rozemletého rohu, pak jim mírně klesla teplota…

Důkaz o "úspěšnosti" léčbou pomocí rohů nosorožce:

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: