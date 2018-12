OBRAZEM: Nejošklivější domy světa. A jak jsme na tom v Česku?

Nedávno jsme psali o nejbizarnějších budovách ve světě. Výstřednost však může být ošklivá, ale i krásná.

Hotel Rjugjong v Pchjongjangu, pětihvězdičkový hotel Atlantis, palác parlamentu v Bukurešti a žižkovský vysílač obsadily první příčky žebříčku deseti nejošklivějších staveb světa, který sestavil americký zpravodajský server CNN. Připomeňte si všech deset nejošklivějších staveb a pomozte nám najít nejošklivější rodinné domy v ČR.

Začátkem letošního roku CNN představila deset nejošklivějších staveb světa, mezi kterými se ocitl i žižkovský vysílač od architekta Václava Aulického. „Chlouba“ Žižkova obsadila čtvrtou příčku. Bronz připadl Ceauşeskově paláci, který stojí v Bukurešti – stavbě, která je druhou největší administrativní budovou na světě.

Pětihvězdičkový hotel Atlantis Dubaj na uměle vytvořeném letovisku získal v hitparádě nejošklivějších staveb světa stříbro. Hotel poskytuje 1539 pokojů a spíše než sídlo pro turisty připomíná palác sultána.

Zlatem byl pak ověnčen hotel Rjugjong stojící v severokorejském hlavním městě Pchjongjangu. Budova ze skla a betonu o výšce 330 metrů připomínající pyramidu má sto pět podlaží. Stavba tohoto velkolepého projektu byla zahájena v roce 1987 a dokončena má být tento rok (2012).

Celou desítku těch "nejpovedenějších" si prohlédněte zde: Nejošklivější stavby světa následují nejošklivější domy ČR. Připadá vám žižkovský vysílač ošklivý, nebo máte jiný názor? A jaké jiné stavby z českých luhů a hájů byste na seznam nehezkých staveb zařadili?

Soutěž o nejošklivější dům v Česku

Zvítězí ten, kdo pošle fotografii nejošklivější stavby roku 2012. Můžou to být jakékoli stavby – groteskní, hrůzostrašné, smutné, rozpadlé nebo jen nepovedené.

Nahrávat fotografie můžete už nyní, a to až do 17. 7. 2012. Hlasovat pak můžete od 18. 6. do 20. 8. 2012. Prvních deset fotografií se pak objeví v říjnovém vydání časopisu Dům&zahrada. Absolutním vítězem se stává autor fotografie, kterou redakce vybere z finálové desítky snímků nejošklivějších domů o měsíc později (zveřejněno bude v listopadovém čísle časopisu).

A jaká je vlastně výhra? Dřevěná infrasauna pro vítěze a mnoho dalších výher pro další soutěžící.

Úvodní foto: Budova Experience Music Project v Seattlu

