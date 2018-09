OBRAZEM: Santhalští domorodci kombinují sárí se žlutými přilbami

Sonari je místo ve městě Jamshedpur v Indii, kde se řeka Kharkai vlévá do větší a mohutnější řeky Subamarekha a vine se dál směrem na sever až do jezera Chandil. Žijí zde lidé domorodých kmenů Santhal, australsko-asijské komunity, která se dostala do Indie před 55 000 – 60 000 lety. Vyznávají většinou domorodá náboženství, hinduismus nebo křesťanství. Hovoří dialektem Santhali, jazykem zcela nedávno objeveným jako jazyk "Ol Chaki". Podle zprávy „2001 census“ z roku 2001 je jich dodnes gramotných jen 40 %.

Jako výjev ze starého obrazu

Pohled dolů na soutok řek Kharkai a Subamarekha mi připomíná výjev jako ze starého obrazu. Je brzo ráno a údolí je zahaleno v ranním oparu. Scházím pomalu k řece a míjím ženy oblečené v tradičních pestrobarevných šatech sárí nebo v panjábí. Vznešeně stoupají do kopce s koši vypraného prádla, které nesou na hlavě.

Ke břehu se blíží dřevěná bárka. Převáží cestující z protějšího břehu, z malé domorodé vesnice Chandal. Muži rychle vystupují, vykládají kola a mizí na nich v mlze. Zamyšleně je pozoruji, dokud se úplně neztratí. „Haló, haló“, mává na mě muž v bílých kalhotách a naznačuje, že loď už se zase pohnula. Rozběhnu se, ale je už pozdě. To nedoskočím a brouzdat se po kolena ve studené vodě se mi moc nechce. Muži v loďce se vesele smějí. Pak se plavidlo náhle zastavuje a začíná se blížit zpátky ke břehu. Bosý muž si stoupá na okraj lodě, podává mi ruku a pomáhá dovnitř. Snažím se vtěsnat mezi kola a postávající muže. Mladá žena s dítětem na ruce se posouvá na lavičce a uvolňuje mi část svého místa.

Směrem na druhý břeh míjíme několik rybářů, zádumčivě sedících na molech, která jsou zabodnuta do dna řeky. V povzdálí je vidět ženu po kolena ve vodě, peroucí prádlo. Kámen nahrazuje valchu. Nečistoty z něj dostává pomocí drhnutí, plácání, vytloukání a máchání. Když jsme skoro u ní, náhle zvedne hlavu, zadívá se do davu, ale pak pokračuje dál ve své práci.

Beze slov

Přirážíme ke břehu. Nástup a výstup. Muži zvedají kola nad hlavu a pokládají je o vnitřní okraj lodě. Ženy si vykasají sárí, brodí se vodou a usedají na lavičky. Při výstupu z loďky se míjím se starým mužem, který přibíhá na poslední chvíli. Táhne za sebou kozu, bere ji do náruče a mrštně s ní skáče dovnitř bárky. Otáčím se na chlapce, který po celou dobu výměny pasažérů, vylévá pomocí odřezaného plastového kanystru, vodu ze dna loďky. Usmívá se a něco na mě křičí. Nerozumím. Tak mu zamávám, otáčím se a odcházím směrem k džungli. Slyším naskočení motoru a pak jeho vzdalující se zvuk.

Šedivé ráno a ticho. Slyším jen své kroky v písku. A pak najednou – z džungle se neslyšitelně vynořují postavy. Postavy mužů. Jedna za druhou, trpělivě tlačí kola ve vyjeté dráze žlutavého písku. Muži z vesnice Chandal míří na ranní směnu do TATA ocelárny. Poznáte je podle jasně žlutých přileb, které mají připevněné na nosičích. Zahloubáni do sebe nevnímají okolí a procházejí těsně kolem mě.

A pak jsem ji uviděla. Křehkou dívku v květinových šatech a oranžovým šálem přes hlavu. Drží pevný krok s muži, v očích má odhodlání a zarputilost dětí, které se musely stát předčasně dospělými. Přemýšlím o ní a hlavou se mi honí mnoho otázek. Kam jde sama tak malá holčička brzy ráno? Proč nejde s ostatními dětmi do školy? Kde jsou její rodiče? Možná je mezi muži její otec a ona ho doprovází. Možná. Tak proč mě připadá tak osamělá?

Blížím se k vesnici. Svítá a slunce začíná ukazovat svou sílu.

FOTO: Jana Hunterová

