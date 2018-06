Obrovská želva byla veliká jako menší auto a žrala krokodýly

V dubnu jsme psali o největším hadovi na světě, který žil před 60 miliony lety. Paleontologové dosud objevili také další velikány: krokodýlovité plazy Cerrejonisuchus improcerus nebo velikánskou želvu Cerrejonemys wayuunaiki nebo šestimetrový krokodýlovitý plaz Acherontisuchus guajiraensis. Přidala se k nim i tzv. uhelná želva.

Lebka velká jako člověk

Želva Carbonemys cofrinii měla lebku dlouhou 24 centimetrů a krunýř dlouhý 172 centimetrů. Tato želva s masivními čelistmi se živila měkkýši i menšími želvami. Ale zvládla spolknout i menšího krokodýla. Neměla prakticky žádného nepřítele, snad jen krokodýlovité plazy z čeledi Dyrosauridae (na krunýřích prastarých želv se našly otisky jejich zubů).

Obrovská želva je zřejmě příbuzná s dnešními tropickými želvami z podřádu Pleurodira. Nejbližšími žijícími příbuznými této třetihorní želvy jsou druhy z Venezuely a Madagaskaru.

Tato sladkovodní želva žila před 60 miliony lety. Říká se jí „uhelná želva“, protože fosilie byla objevena v uhelném dole v severní Kolumbii. Menší příbuzní tohoto obra žili ve stejné době, jako dinosauři. Ale tato obrovská želva se objevila až 5 milionů let poté, co vymizeli dinosauři, tedy v době, kdy se objevily gigantické varianty některých dalších plazů (had Titanboa a další).

Výzkumníci věří, že vývoj gigantických variant už existujících živočišných druhů zapříčinilo působení více změn v ekosystému (např. méně predátorů, hojnost stravy a další). Tehdejší „uhelná želva“ žila v prostředí, které bylo podobné ekosystému dnešní delty řeky Amazonky.

Fosilie objevili paleontologové z North Carolina State University a výzkum prezentovali v odborném časopise Journal of Systematic Palaeontology.

FOTO: Isifa

