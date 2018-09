Odstartoval velký experiment na vyčištění Tichého oceánu

Pět let se společnost The Ocean Cleanup, organizace založená 24letým Holanďanem Boyanem Slatem, snažila vytvořit systém, který by pomohl vyčistit plasty ze světových oceánů.

První čisticí System 001 se nyní po mnoha testech oficiálně pustil do práce. Loď Maersk Launcher jej převezla přes Sanfranciský záliv pod mostem Golden Gate až k testovacímu místu vzdálenému zhruba 400 kilometrů od břehů Kalifornie.

Pokud vše půjde dobře, zamíří po zkušebním provozu k Velké tichomořské odpadkové skvrně, kde, jak společnost doufá, během prvního roku odstraní 50 tun plastu. Předpokládá se, že model by v plném nasazení mohl během pěti let vyčistit 50 % oblasti. Zatím však je vše na startu.

Velká tichomořská odpadková skvrna je místo zvýšené koncentrace mořského odpadu, který se zde nahromadil v severním tichomořském koloběhu. Skvrna se nachází zhruba mezi 135. a 155. stupněm západní délky a 35. až 42. stupněm severní šířky. Skládá se především z malých úlomků různých plastů a chemických kalů. Není viditelná ze satelitních snímků vzhledem k tomu, že plast a kal přejímají barvu oceánu, ve kterém plavou. Zdroj: Wikipedie

Nápad má své nadšené fanoušky, ale mezi odborníky zaznívají i protesty. Vědci tvrdí, že systém nebude účinný v případě plastů, které se již rozpadly na drobné kousky a potopily na dno. Zároveň se obávají, že práce na volném moři by mohla mít negativní dopad na volně žijící zvířata.

"Počítáme s tím, že jde o prototyp, který má před sebou šest měsíců zkušebního provozu," říká Boyan Slat.

Plovoucí bariéra byla sestavena na staré námořní základně v San Franciscu. Je vybavena světly, radarovými reflektory, navigačními signálem, GPS a majáky proti kolizím. Vše je poháněno pomocí solárních panelů. Systém by měl využívat přírodních sil, jako je vítr, oceánské proudy či vlny, aby poháněly bariéru dopředu.

600 metrů dlouhý prototyp je v současné době rovný, takže ve vodě nemá příliš velký odpor. Jakmile však dosáhne zkušebního místa, počítá se se sestavením do tvaru U.

Slat říká, že tak chtějí zjistit, zda systém zachovává svůj tvar a integritu, a je také důležité vysledovat, jak se pohybuje ve vodě. Pokud vše půjde dobře, vydá se na cestu rovnou k Velké tichomořské odpadkové skvrně.

Jelikož se jedná o první řadu, The Ocean Cleanup počítá s tím, že bude muset vyladit a případně přepracovat aspekty vyčišťovacích polí a proces sběru plastů. S odvozem nasbíraných plastů se počítá jednou za šest týdnů.

Náklady na prototyp se pohybovaly kolem 23 milionů dolarů, ale týmu trvalo dlouho, než byl s prací u konce. Odhaduje se, že další plovoucí bariéry by stály méně než 6 milionů dolarů.

Tým bude během práce zjišťovat, nakolik efektivní je systém při zachycování plastů. Jakmile přijde zima, ukáže se také, jestli se čisticí systém dokáže postavit masivním vlnám a bouřím.

Projekt na záchranu znečištěných vod právě začíná.