Opice se opičí po lidech. Milují termální prameny a horkou vodu

Makakové červenolící jsou velmi dobře přizpůsobení na život v chladu. V Japonsku žijí prakticky všude, s výjimkou ostrova Hokkaidó. Bývají vidět například i v tak chladném místě, jako je olympijské Nagano.

Právě kousek od něj je jediné místo, kde se makakové naučili koupat v termálních pramenech. Velmi dlouho to věděli jen místní lidé a nikoho to vlastně moc nezajímalo, ale když se během naganské olympiády k pramenům dostali novináři, stal se z makaků fenomén. Fotografie opic rozvalených v horké vodě obletěly svět a nějaký dokument o makacích vznikal prakticky co měsíc.

Termální prameny, kde makakové takto dovádějí, se jmenují Džigokudani – neboli Pekelná jáma. Fotografie, které vám přinášíme, pořídil Tom Schandy z agentury Wildlife. „Neodolal jsem – opice vypadaly jako z nějaké reklamy na šampón…“

Makakové na koupání v termálních pramenech nepřišli sami. Tento zvyk si osvojili teprve přibližně před 50 lety pomocí typicky opičí vlastnosti. Pozorovali lidi, kteří se v horké vodě koupali – a pak se po nich opičili. Pekelná jáma leží 850 metrů nad mořem – teploty se zde v zimě pohybují až kolem mínus 40 stupňů. Opice si horkou vodu zamilovaly a fotografové si zase zamilovaly opice. Zní to sice paradoxně, ale v horké vodě se makakové stávají fotogeničtějšími. Jak to? „Čím víc je voda horká, tím červenější mají opičáci obličeje. Na fotografiích to vypadá neodolatelně,“ vysvětlili Tom Schandy.

